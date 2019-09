Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Der Sprecher des Polizeipräsidiums Torsten Herbst erklärt im Gespräch mit Mathias Hausding, wie der Fall intern aufgearbeitet wird.

Herr Herbst, wie geht es für die beiden Beamten nach dem Schusswaffengebrauch weiter?

Wir haben keinen Zweifel daran, dass die Abgabe der Schüsse rechtmäßig war. Dennoch wurden die beiden Kollegen selbstverständlich bis auf Weiteres aus dem Dienst genommen. Das gebietet die Fürsorge. Denn so ein Ausnahmeereignis macht emotional etwas mit ihnen. Sie wurden bereits am Mittwoch von der Kriminalpolizei zu dem Vorfall befragt. Außerdem haben sie psychologische Unterstützung von unserem Einsatznachsorgeteam erhalten. Diese Hilfe steht ihnen nun weiterhin zur Verfügung.

Wie gehen andere Polizisten mit diesem Ereignis um?

Natürlich ist das jetzt ein Thema unter den Kollegen. Die Schusswaffe einzusetzen, ist die schwierigste Entscheidung. Es passiert glücklicherweise sehr selten, wird aber trainiert. Im vergangenen Jahr gab es in ganz Deutschland elf tödliche Schusswaffeneinsätze durch Polizisten, 2017 waren es 14. Wenn nun Beamte sagen, dass sie der jetzige Vorfall in besonderem Maße mitnimmt, können sie sich an ihre Vorgesetzten wenden und ebenfalls psychologische Hilfe erhalten, wenn sie das wünschen.

Eine Frage stellt sich nach solchen Vorfällen regelmäßig: Warum haben die Beamten nicht auf die Beine des Mannes geschossen?

Er saß hinter dem Steuer und hat aus seinem Auto heraus immer wieder mit der Waffe gefuchtelt und auf die Beamten gezielt. Nachdem er auf mehrere Rufe nicht reagiert hat, blieb den Beamten nichts anderes übrig, als zur Waffe zu greifen. In dieser Situation ist es nicht möglich, auf die Beine zu zielen. So wird das auch trainiert: In Gefahrensituationen nicht anlegen und zielen, sondern einen sogenannten Deutschuss abgegeben, einzig mit dem Ziel, den Angreifer zu stoppen.