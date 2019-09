Robert Weißbach lädt am Samstag alle Skatefreunde auf die Anlage in der Sophienstraße, die mit dem Wettbewerb verabschiedet werden soll. © Foto: age

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Der Skatepark in der Sophienstraße diente Skatefans jahrelang als eine Art zweites Zuhause. Gemeinsam wurden Sprünge und Tricks geübt, sich gegenseitig zu Höchstleitungen gepusht. Nun hat die Anlage ausgedient und wird in den kommenden Wochen abgerissen. Lediglich einige gut erhaltene Elemente und Rampen werden im Zuge der für diesen Herbst geplanten Sanierung und Vergrößerung der BMX- und Skateranlage in der Willibald-Alexis-Straße umziehen. "Deshalb wollen wir uns gebührend von der Skateanlage verabschieden", sagt Robert Weißbach, Erster Vorsitzender des Rollklub e.V., der für sein Vorhaben alle Skater zum diesjährigen "Broken Boards" Skate Contest am kommenden Samstag, 21. September, auf die Anlage einlädt.

Geplant war der Contest eigentlich schon für Anfang August auf der Freilichtbühne des Marienbergs, die schon in den vergangenen Jahren als Austragungsort des Wettbewerb diente. Die vielen Veranstaltungen rund um den Brandenburger Kultursommer durchkreuzten dieses Vorhaben jedoch. "So entstand die Idee, einen Good-Bye-Contest für die Anlage auszurichten und ihr auf diesem Weg einen letzten großen Auftritt zu verschaffen", verrät Weißbach weiter.

Starten wird der mittlerweile 13."Broken Boards" Skate Contest um 12 Uhr mit einigen freien Läufen, bei denen sich die Teilnehmer warm machen können, ehe es bei den Bewertungsläufen ernst wird. Eine Fachjury kürt – wie schon in den Vorjahren – in verschiedenen Altersgruppen dann die besten Freestyle-Skater, denn vorgeschriebene Figuren gibt es nicht.

Dazu wird es erstmals sogenannte "Minigames" als Kategorie geben, die vor allem Wettbewerb-Neulingen den Einsteig erleichtern sollen. "Außerdem planen wir, die Teilnehmer, sich beim ‚Hippie-Jump’, eine Art umgekehrtes Limbo, messen zu lassen. Es geht also darun, wer am höchsten mit dem Board springen kann", erklärt der 29-Jährige, der seit Oktober den Vorsitz des Rollklubs inne hat, seit über 12 Jahren jedoch begeisterter Skater ist. Im Vordergrund stehen sollen, so Weißbach, in erster Linie jedoch Mut und der Spaß am Sport. Wer stürzt, wird nicht ausgelacht, sondern neu motiviert. "Das coole an einem solchen Contest ist das Lebensgefühl von Freiheit, das in der Szene generell herrscht, sich, wenn alle zusammenkommen, aber deutlich steigert. Das merkt man dann auch den Leistungen, die geboten werden, weshalb uns auch Zuschauer natürlich herzlich willkommen sind. Generell soll es einfach ein toller Tag für alle Beteiligten werden", berichtet Weißbach.

Ausklingen wird der "Broken-Boards"-Skate Contest ab 21 Uhr mit einer Aftershowparty in der Artbox, Große Münzenstraße 16, mit einem Auftritt der "LORZ"-Crew und Rapper BlizzyIzzy.