Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Brunnenbesitzer ärgern sich über die Nitratbelastung in ihrem Wasser. Darüber informierte Harald Gülzow vom VSR-Gewässerschutz, der Mitte Juli selbst am Infostand des Vereins auf dem Wriezener Marktplatz vertreten war. "Fast jeder dritte Brunnenbesitzer musste erfahren, dass der Grenzwert der deutschen Trinkwasserverordnung von 50 Milligramm pro Liter in seinem Brunnen überschritten ist." Insgesamt sei das Wasser von 25 privat genutzten Brunnen aus Bad Freienwalde, Wriezen und Oderaue analysiert worden.

Als ein Grund für die hohen Belastungen wird die intensive Landwirtschaft gesehen. "Diese hat sich in den letzten Jahrzehnten immer weiter ausgebreitet. Die bisherigen Düngeverordnungen ermöglichten der Agrarindustrie zu wachsen und ihre landwirtschaftlichen Flächen auf Kosten der Umwelt zu überdüngen", so Susanne Bareiß-Gülzow, Vorsitzende im VSR-Gewässerschutz. Die umweltverträgliche Form der Landwirtschaft, zu der viele bäuerliche Betriebe zählen, würde dagegen immer mehr verschwinden. Der Verein rät Bürgern deshalb, bei ihrem Einkauf darauf zu achten, dass die Produkte von Landwirten stammen, die die Nitratbelastungen und die Sorgen der Menschen in der Region ernst nehmen.

Höchstwert in Altmädewitz

Harald Gülzow und Dagmar Seidel fanden bei den Untersuchungen der in Wriezen abgegebenen Proben 147 Milligramm Nitrat pro Liter in einem privat genutzten Brunnen in Altmädewitz. Weitere mit Nitraten stark verschmutzte Brunnen stellten die Umweltschützer in Frankenfelde mit 140 Milligramm pro Liter (mg/l), Bliesdorf mit 136 mg/l, Altranft mit 57 mg/l, in Neureetz mit 103 mg/l und in Alttrebbin mit 64 mg/l fest. Auf die starke Belastung seines Brunnens hatte der Frankenfelder Friedhelm Zapf bei der Veranstaltung "Lüdersdorf darf nicht sterben! – Drängende Zukunftsprobleme für eine alte Kulturlandschaft in Märkisch-Oderland: Wriezener Höhe" mit dem Biologen und Agrarwissenschaftler Michael Succow im August in der Aula der Johanniter-Schulen in Wriezen hingewiesen. Das belastete Brunnenwasser ist, so Harald Gülzow nur eingeschränkt nutzbar und zum Beispiel nicht zum Befüllen von Gartenteichen geeignet.

Info:www.vsr-gewässerschutz.de. Proben können auch per Post geschickt werden.