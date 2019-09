So geht’s: Der Mathematikstudent Jan Taubert (r.), der 2018 sein Abitur am Einstein-Gymnasium machte, zeigt Joshua aus der 7. Klasse, wie die Papiervögel gefaltet werden. © Foto: Kerstin Unger

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Hunderte bunte Kraniche sind am Donnerstag im Angermünder Franziskanerkloster gefaltet worden. Vor acht Jahren wurde diese Tradition von Schülern ins Leben gerufen. Seitdem nehmen an der jährlichen Aktion zum Weltfriedenstag sowohl Kinder und Jugendliche, als auch Erwachsene teil.

"Es ist das einzige Event, bei dem Schüler von der ersten Klasse bis zum Abitur mitmachen. Selbst ehemalige Schüler sind mit dabei", freut sich Wolfgang Rall. Der Religionslehrer hatte am 12. März 2011 mit den Jugendlichen über die Reaktorkatastrophe in Fukushima gesprochen, die am Vortag passierte. Sie waren geschockt, wollten etwas tun. Wolfgang Rall erzählte ihnen von dem japanischen Mädchen Sadako Sasaki, das mehrere Jahre nach dem Atombombenabwurf auf Hiroshima schwer erkrankte. Sadako wollte 1000 Kraniche falten als Symbole der Langlebigkeit und des Glücks. Als sie starb, machten ihre Mitschüler weiter. Die Angermünder Gymnasiasten wollten das auch. Einige Kranich-Girlanden sind seitdem entstanden und hängen im Kloster.

Gymnasiasten als "Lehrer"

In den folgenden acht Jahren kamen nicht nur viele dieser Papiervögel dazu, sondern auch weitere Schüler, die die Tradition fortführen. Rund 200 Mädchen und Jungen wechselten sich am Donnerstag im und am Kloster beim Kranichfalten ab. Tische und Bänke dafür stellt von Beginn an die Firma Getränke-Rössler bereit.

Bei der Aktion werden die Gymnasiasten zu Lehrern, die den Schülern aus der Puschkinschule sowie der Freien Schule und Freien Oberschule zeigen, wie das Kranichfalten geht. Und auch einigen ehemaligen Schülern wie Jan Taubert ist es ein Bedürfnis, dabei zu sein. Er hat im vergangenen Jahr sein Abitur gemacht und studiert jetzt Wirtschaftsmathematik in Rostock. Derzeit ist er zu Besuch bei den Eltern. "Ich habe damals durch meine Schwester von der Aktion erfahren und dann selbst mitgemacht. Heute möchte ich Herrn Rall unterstützen", erzählte er.

Diesmal war er Pate von Joshua aus der 7. Klasse der Freien Oberschule, dem er beim Falten half. Hannes aus der 8. Klasse des Einstein-Gymnasiums hingegen hatte seine Technik schon so ausgefeilt, dass er einen Kranich in rekordverdächtigen 2:21 Minuten fertig hatte.

Auch etliche Erwachsene waren am Donnerstag unter den Origami-Fans, zum Beispiel Eltern und Großeltern oder eine Gruppe der MAQT. Die Psychologin Ute Liebig, die beruflich viele therapeutische Gespräche führt, hatte zwei Patienten zum Basteln mitgebracht. Sie ließen sich von den Achtklässlerinnen Annabell und Lilli zeigen, wie Origami konkret geht.

Mehr als 1000 neue Kraniche sind diesmal wieder entstanden. Und weil aufgrund des Denkmalschutzes im Kloster keine weiteren aufgehängt werden dürfen, können sie in der nächsten Woche an der Glasfront der Städtischen Werke angebracht werden.