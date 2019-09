Jannes Schulze

Bernau (Praktikant) Eine großangelegte Verkehrskontrolle führten die Polzeiinspektion Barnim am Donnerstag durch. Von 7.30 bis 14 Uhr wurden Fahrzeuge schwerpunktmäßig auf Rotlichtverstöße kontrolliert. Ein weiteres Augenmerk lag auf der Einhaltung der Gurtpflicht und der Nutzung von Mobilgeräten während der Fahrt. Solche Aktionen finden seit Anfang des Jahres monatlich mit wechselnden Schwerpunkten statt. So ging es in vergangenen Kontrollen zum Beispiel um Geschwindigkeitsüberschreitungen, Motorradüberprüfungen und Alkohol am Steuer. In Bernau, Eberswalde und Zepernick postierten sich Kräfte der Polizei.

In Bernau wurde die Kreuzung Jahnstraße/August-Bebel-Straße verstärkt überwacht. Hier unterstützte Polizeihauptkommissar Sebastian Thon die Aktion. "Eine Besonderheit dieser Kreuzung ist der sogenannte Grünpfeil. Alle Fahrzeuge müssen, sofern die Ampel Rot zeigt, vor dem Abbiegen anhalten. Tun sie das nicht, begehen sie einen Rotlichtverstoß", erklärt der 37-Jährige. Dieses Delikt wird in diesem Fall mit einem Bußgeld von 70 Euro und einem Punkt in der Verkehrssünderkartei geahndet. Diese Regel werde stiefmütterlich behandelt und immer mehr zum Kavaliersdelikt. "Viele Autofahrer erschrecken, wenn sie hören, welche Folgen mit dem Verstoß verbunden sind", erzählt Thon. Er beschreibt: "Wir hoffen trotzdem, dass Menschen merken, warum man beim grünen Pfeil anhalten muss. Denn diese Zeit muss man nutzen, um die Umgebung genau zu beobachten und Unfälle auszuschließen." Er appellierte daher an die Autofahrer, die Regeln künftig zu beachten.

Die Polizei möchte mit der Überwachung Präsenz zeigen und die Sicherheit im Straßenverkehr verbessern. Insgesamt wurden 54 Rotlichtverstöße, 23 Delikte mit Mobilgeräten, 41 Verstöße gegen die Anschnallpflicht und 66 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Im nächsten Monat soll eine großangelegte Verkehrskontrolle die Sicherheit von Schulwegen in den Fokus nehmen.