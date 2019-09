Jörg Matthies

Schwedt Wir dienen – so lautet ein Lions-Club-Slogan. Die Schwedter Mitglieder praktizieren dies seit Jahren unter anderem dadurch, dass sie Projekte in der Stadt unterstützen, die insbesondere auch Kindern und Jugendlichen zugute kommen.

Nadine Drawe und Kristina Otrosenko hatten im Café Schäpe gerade den musikalischen Auftakt vollzogen, da konnte Dietrich Klein für das Schwedter Lionshilfswerk mit Vorfreude auch schon die Gäste aus vier Vereinen und Einrichtungen begrüßen: Das "Füllhorn" aus den Einnahmen des letztjährigen Adventskalender-Verkaufs – eine Aktion, die seit vielen Jahren in Zusammenarbeit mit der Märkischen Oderzeitung realisiert wird – konnte ausgeschüttet werden.

Für die "frühkindliche musische Erziehung" und den Kinderzeichenwettbewerb erhält die Musik- und Kunstschule (MuK) je 1000 Euro. "Eine neue Idee sind Preisträger-Camps, bei denen prämierte Teilnehmer aus anderen Ländern zu uns eingeladen werden und mit Schwedter Kindern aktive Kennenlerntage verbringen. Und bei der frühkindlichen musischen Erziehung können wir erfreut feststellen, dass die Teilnehmerzahlen drastisch angestiegen sind, seit wir dies dank Spenden seit August 2018 kostenfrei anbieten", erzählte der MuK-Leiter Volker Rehberg.

AG Flugmodellbau geplant

2000 Euro für Reparaturen und Werterhaltung eines vor zehn Jahren durch die Lions mitfinanzierten Fahrzeugs erhält die Schwedter Tafel. "Etwa 1800 bedürftige Einwohner gibt es derzeit in unserer Stadt", nannte Tafelleiter Andreas Noack eine aktuelle Zahl, die manchen erstaunte. Endlos Ideen hat Sven Ketel für den von ihm geleiteten Technikstützpunkt an der Talsand-Gesamtschule. Elf Arbeitsgemeinschaften habe man inzwischen im Angebot, so Ketel. Das Geld werde für die Materialausstattung verwendet – unter anderem für das "neueste Kind": eine AG Flugmodellbau, die demnächst an den Start geht. Das Theater Stolperdraht konnte bereits eine Ferienfreizeit für Kinder und Jugendliche aus sozial schwächeren Familien organisieren, berichtet Lothar Falkenberg. Bis zu 160 Vor-­stellungen und etwa 240 Proben gebe es im Theater jedes Jahr.

Auch 2019 wird es die Adventskalender-Aktion von Lions Club und Märkischer Oderzeitung wieder geben. 3500 Kalender sollen erneut gedruckt und ab November verkauft werden. Wie immer gibt es viele attraktive Preise.