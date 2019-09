Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Um 42 Prozent sind im Landkreis Märkisch-Oderland die psychischen Erkrankungen gestiegen. Das geht aus dem jetzt vorgelegten Gesundheitsbericht 2019 der Krankenkasse DAK hervor. "Die Fehltage bei den psychischen Erkrankungen wie Depressionen und Angstzustände machen den stärksten Anstieg aller Diagnosen aus", resümiert Heiko Schübler, Chef der DAK in Märkisch-Oderland. Das sei eine bedenkliche Entwicklung und sollte auch Unternehmen alarmieren.

Ursachen sind vielfältig

Denn Untersuchungen belegen die Ursachen für diesen ungewöhnlich hohen Anstieg: negative Führungskultur, schlechtes Betriebsklima, fehlende Anerkennung, ungelöste Konflikte, belastende Arbeitsplatzbedingungen, zunehmende Fluktuation, Arbeitsverdichtung. Für immer mehr Arbeitnehmer werde der Druck zu hoch. Sie fühlen sich den Anforderungen nicht gewachsen, verlieren Motivation und Leistungsfähigkeit und sehen einen zeitweisen Ausweg aus diesem Kreislauf in der Krankschreibung. "Zum Teil müssen immer weniger Mitarbeiter mehr Arbeit erledigen", sagt Heiko Schübler.

Die Krankenkasse habe bereits diverse Programm aufgelegt, um Betroffenen Hilfestellung zu geben, empfehle dabei die Nutzung der digitalen Kanäle. Arbeitnehmer haben oft nach langen Arbeitswegen oder durch Kinderbetreuung kaum die Möglichkeit, in Sportkursen anzumelden. Für sie gebe es leicht praktizierbare Kurse, die zu Hause selbstständig durchgeführt werden können. Und auch genutzt werden, wie Schübler weiß. "Wir passen uns an, reagieren auf aktuelle Entwicklungen."

Man gehe seit einiger Zeit in Sachen Stressbewältigung sogar noch einen Schritt weiter und fange bereits in den Schulen an, den Nachwuchs auf eigene schulbedingte Drucksituationen, aber auch auf spätere Stressszenarien vorzubereiten. Das Programm "Fit for Future" sei zunächst Grundschulen angeboten und jetzt für 15- bis 19-Jährige erweitert worden. Interessierte Schulen können sich dafür anmelden, "Wir besprechen die Umsetzung und wie dieses Programm in den Unterricht einfließen kann", erklärt der DAK-Chef.

Er appelliert einmal mehr, sich stärker dem betriebliche Gesundheitsmanagement zu widmen. Vor allem kleinere Unternehmen würden oft glauben, dass das nichts für sie sei. Dabei sei die Größe von Firmen überhaupt nicht entscheidend, ebenso wenig wie die Zugehörigkeit der Mitarbeiter zu Krankenkassen. Interessierte Unternehmen könnten sich jederzeit an die DAK wenden und bekämen Unterstützung und Vorschläge, wie Abläufe effektiver erfolgen können, welche Kurse geeignet wären oder wie mit einfachen Veränderungen Arbeitsplätze besser gestaltet werden.

Insgesamt ist der Krankenstand im Landkreis leicht angestiegen und zwar 2018 um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 5,7 Prozent. Damit liegt Märkisch-Oderland über dem Landesdurchschnitt von 5,4 Prozent. An jedem Tag des Jahres waren von 1000 Arbeitnehmern 57 krankgeschrieben. Bei allen Diagnosen gab es einen Anstieg. Ganz vorn rangieren unangefochten Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems mit 460 Fehltagen je 100 Versicherte. 2017 waren es 437 Fehltage, was einen Anstieg von fünf Prozent bedeutet. Mehr als jeder fünfte Ausfalltag hatte Rückenschmerzen und Co als Ursache. Aber auch die Atemwegserkrankungen stiegen um neun Prozent.

Weniger Raucher

Schwerpunkt des aktuellen DAK-Gesundheitsreports sind suchtbedingte Krankmeldungen wie Trinken, Dampfen (E-Zigarette) und Gamen (Spielen) in der Arbeitswelt. Wer zu viel Alkohol verzehrt, der wird unkonzentriert bei der Arbeit, so das Fazit. Auch das Gamen hat Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Rund 53 Prozent aller Arbeitnehmer nutzen Computerspiele während der Arbeit. Rauchen während der Arbeitszeit ist ebenfalls ein Faktor. "Insgesamt ist der Anteil der Raucher zurück gegangen", bilanziert Heiko Schübler, erfreulicherweise vor allem bei den 18- bis 29-Jährigen. Nur 16,3 Prozent dieser Altersgruppe rauchen, während bei den 60- bis 65-Jährigen jeder vierte auch während der Arbeit zur Zigarette greift. "Die DAK bietet für alle Gruppen Unterstützung und Kurse zur Entwöhnung an", betont Heiko Schübler.