Ines Weber-Rath

Hohenwalde (MOZ) Ein wenig blutet Andreas Junk das Herz: Heute muss er sie wieder ans Eisenhüttenstädter Feuerwehrmuseum zurück geben – die alte Handdruckspritze, mit der er, an seinen Traktor gehängt, am vorigen Wochenende im Festumzug zur 725-Jahrfeier Hohenwaldes mitgefahren war.

Den Schriftzug "Freiwillige Feuerwehr Dubrow" unterm Sitz der alten Spritze hatte Junk mit einem Schild provisorisch überklebt, auf dem "Freiwillige Feuerwehr Hohenwalde" stand. Denn Junk, der eben neu gewählte Hohenwalder Ortsvorsteher, weiß: "Die Spritze gehörte einst uns Hohenwaldern."

Erfahren hat Andreas Junk, der zugleich die Ortsfeuerwehr des Frankfurter Ortsteils leitet, das im vorigen Jahr von einem lang gedienten, älteren Feuerwehrmann. Und zwar im Zuge der Aufarbeitung der Geschichte der Hohenwalder Feuerwehr, die 2018 ihren 100. Geburtstag groß gefeiert hat – auch mit einem Festumzug.

Zu dem sei es noch nicht gelungen, die erste Hohenwalder Spritze vor Ort zu zeigen, erinnert sich Andreas Junk. Er hatte den "Oldtimer" schon 2011, als er einen Führungskräfte-Lehrgang in der Eisenhüttenstädter Landesfeuerwehrschule absolvierte, erstmals im Foyer des Museums stehen sehen. Ohne damals auch nur zu ahnen, dass mit ihr ein Stück seiner Heimatgeschichte verbunden ist.

Angeschafft für 100 Reichsmark

Inzwischen ist klar: Die Handdruckspritze ist sogar älter als die 1918 gegründete Freiwillige Feuerwehr Hohenwalde. Gebaut wurde sie in der "Firma Gustav Ewald, Cüstrin", wie ein Metallschild auf der Maschine verrät. Die Feuerlöschgeräte-Fabrik auf der Küstriner Oderinsel soll einst die größte in Deutschland gewesen sein. Sie wurde bei den Kämpfen zum Kriegsende 1945 zerstört, weiß Andreas Junk.

Vom Erwerb durch die Gemeinde Hohenwalde kündet ein Eintrag in ein ab 1901 geführtes altes Kassenbuch, das dem ehemaligen Ortswehrführer Fritz Wolf (93) in die Hände gefallen war. In ihm ist vermerkt, dass die Gemeinde am 31. März 1911 genau 100 Reichsmark in einen "Spritzen-Beschaffungsfonds" eingezahlt hatte. "Wahrscheinlich haben sich auch die Hohenwalder mit Spenden am Erwerb beteiligt", meint Hohenwaldes Ortsvorsteher und Wehrführer. Die Handdruckspritze soll um 1912 in Dienst gestellt worden sein.

1929 ging sie nach Dubrow

Wann und warum sie nach Dubrow gekommen war, steht zweifelsfrei fest: "1929 hat die Hohenwalder Feuerwehr ihre erste Motorspritze bekommen, die wir übrigens noch heute haben. Im selben Jahr wurde das Dubrower Feuerwehr-Gerätehaus gebaut, wie die Inschrift im Giebel ausweist. Deshalb haben die Kameraden unsere Handdruckspritze bekommen", weiß Andreas Junk.

Einen Kaufvertrag gibt es dazu nicht. Fest steht: Als die Dubrower Feuerwehr aufgelöst wurde, ging die historische Spritze in den Bestand des Eisenhüttenstädter Museums über. Selbiges hat den Hohenwaldern das historische Löschgerät diesmal für den Festumzug ausgeliehen – gegen Gebühr natürlich.

Andreas Junk und seine Mitstreiter in der Hohenwalder Feuerwehr haben nun einen Traum: "Wenn wir unseren lang ersehnten Gerätehaus-Neubau bekommen haben, würden wir unsere Traditionsspritze gern nach Hause holen", sagt der Feuerwehrchef und Ortsvorsteher. In der jetzigen Feuerwehr-Garage wäre dafür kein Platz.