Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Am Montag beginnt in Erkner die Ausgabe der Laubsäcke. Von 11 bis 18 Uhr können die Bürger auf dem Gelände des Bauhofs (Breitscheidstraße 30) Säcke abholen. Weitere Termine sind am 24. September und 15. Oktober zu den gleichen Uhrzeiten.

Die Säcke für das Laub von Straßenbäumen werden pro Grundstück gemäß einer Grundstücksliste kostenlos abgegeben; die Liste legt für jede Adresse in Erkner fest, wie viele Säcke ausgegeben werden. Die Zahlen reichen von null bis 20. Die Grundstücksliste ist auf der Homepage von Erkner veröffentlicht und kann im Foyer des Rathauses eingesehen werden. Jeder Grundstückseigentümer kann einmal alle Laubsäcke für das laufende Jahr abholen, heißt es in der Bekanntmachung der Stadt. Sie weist wie jedes Jahr darauf hin, dass der Bauhof keine Laubsäcke verkauft und keinen Grünabfall von privaten Grundstücken entsorgt. Säcke mit anderem Inhalt als Laub von Straßenbäumen werden nicht mitgenommen, warnt die Stadt.

Für die Abholung ist das Territorium der Stadt in fünf Reinigungsgebiete eingeteilt. Der Bauhof fährt ab dem 30. September die Straßen ab und sammelt die Säcke ein. Die Bürger werden gebeten, die Säcke am jeweiligen Abholtag ab 7 Uhr vor ihrem Grundstück bereitzustellen. In diesem Jahr werden wieder transparente Laubsäcke ausgegeben. Wer alte Laubsäcke besitzt, kann diese weiterhin verwenden.

Infos unter Tel. 03362 795-169