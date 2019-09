Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Sonnabend kommt die Frankfurter Linke zu einem regulären Parteitag zusammen. Wichtigster Tagesordnungspunkt: das Wahldebakel vom 1. September. In Frankfurt stürzte die Partei auf 17,1 Prozent ab. Linken-Direktkandidat Wolfgang Neumann kam zwar auf 22,1 Prozent. Doch Wilko Möller von der AfD holte 2,7 Prozentpunkte mehr. Jan Augustyniak, seit eineinhalb Jahren Vorsitzender des Kreisverbandes, räumt ein: "Die Wahlen waren für uns eine bittere Niederlage."

Tatsächlich ist das Ergebnis für die Frankfurter Linke eine Zäsur. 1994 hatte die damalige PDS das bis dahin letzte Mal nicht das Direktmandat bei Landtagswahlen in der Oderstadt gewonnen. Noch vor zehn Jahren holte die Linke – aus der Opposition heraus – 34,1 Prozent der Zweitstimmen in Frankfurt. Axel Henschke zog gar mit 39,0 Prozent direkt in den Landtag. Von den 55 Wahllokalen gewann die Linke damals 38, die SPD siegte in 17. Zehn Jahre später ist aus dem Rot und Dunkelrot auf einer Stadtkarte mit den Stimmbezirken fast flächendeckend ein AfD-Blau geworden. 41 Wahllokale gingen an die nationalradikale Partei. Die einstige Linken-Hochburg ist keine mehr. Wo früher vor allem links gewählt wurde räumt nun die AfD ab. Beispiel Kosmonautenviertel. Im Wahllokal Kita Rakete holte die Linke 2009 noch 45,09 Prozent der Zweitstimmen, Axel Henschke 51 Prozent. Am 1. September war der Stimmbezirk mit 33,5 Prozent einer der stärksten für die AfD. Wilko Möller holte hier mit 37,0 Prozent sein bestes Ergebnis.

Gemeinschaft wird unwichtiger

Rückblickend hält Jan Augusty-niak Wolfgang Neumann nach wie vor für den richtigen Kandidaten – er sollte das Potsdamer Pendant zu René Wilke werden. "Er stand für eine generationsübergreifende Politik neben und mit einem jungen Oberbürgermeister", sagt der Kreisvorsitzende. Die Wahlniederlage macht er an verschiedenen Faktoren fest: an der gescheiterten rot-roten Kreisgebietsreform. An Stimmen für die SPD, um die AfD zu verhindern. Und an "individuellen Interessen, die zunehmend wichtiger werden als die Orientierung auf die Gemeinschaft", meint Augustyniak.

"Die Linke ist kein Adressat für Protest mehr", resümiert Wolfgang Neumann. "Die AfD greift mit ihrem Sozial- und Rechtspopulismus grundlegend etwas auf, auch wenn sie keine Probleme lösen wird. Die Menschen im Osten sind es leid, seit 20, 30 Jahren auf gerechte Löhne, Renten, eine gerechte Förder-, Bildungs- oder Gesundheitspolitik zu warten", sagt er. Jahrelang habe die Linke einen Teil des Protestes gegen die genannten Fehlentwicklungen auffangen können. Doch in zehn Jahren in Regierungsverantwortung, "haben wir es unter dem stärkeren SPD-Partner dann nicht geschafft, zu vermitteln, dass wir auch vieles für Menschen in schwierigen Lebenssituationen erreicht haben." Zugleich hätten die Stimmverluste auch etwas mit einer verloren gegangenen Verankerung der Partei in Frankfurt zu tun. "Wir waren früher überall in der Stadt präsent, in Unternehmen, Organisationen und Vereinen. Jetzt sind viele aus dem Arbeitsprozess raus. Und uns sterben die Mitglieder weg. Die CDU ist heute besser vernetzt als wir", sagt der Stadtverordnetenvorsteher selbstkritisch.

67 Mitglieder weniger in 5 Jahren

Nach Angaben von Jan Augustyniak sank die Zahl der Mitglieder von 307 im Wahljahr 2014 auf zuletzt 240. Allein 53 Mitglieder verstarben in den vergangenen fünf Jahren. Und der natürlich bedingte Mitgliederschwund wird weiter anhalten. Jedes vierte Mitglied im Kreisverband sei 86 Jahre oder älter. Augustyniak fordert deshalb bei den Vorstandswahlen im November, "neue Parteimitglieder und junge Genossen stärker in die aktive Parteiarbeit einzubinden".

Die Frankfurter Linke steht am Scheideweg. Einerseits gibt es mit René Wilke erstmals einen linken Oberbürgermeister, anderseits bröckelt es an der Parteibasis. Jan Augustyniak sagt daher: "Wir müssen nah dran an den Alltagssorgen der Menschen sein in den Stadt- und Ortsteilen". Frankfurt befinde sich im Aufschwung, "hier wird Zukunft gestaltet. Unsere Aufgabe ist es, an Konzepten dafür intensiv zu arbeiten". Auf Landesebene müsse sich die Linke mit eigenen Inhalten und Projekten wieder stärker von der SPD unterscheiden, erklärt der Kreisvorsitzende. Von einer Fusion mit den Sozialdemokraten – wie vom OB perspektivisch ins Spiel gebracht – hält er dagegen nichts. Auch Wolfgang Neumann fordert die Rückbesinnung auf linke Kernthemen: "Wir werden wieder klarer und deutlicher formulieren, dass wir eine Partei sind, die für soziale Gerechtigkeit, Solidarität und Frieden steht. Das sind die Ankerpunkte."