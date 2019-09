Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Das Erntefest der Agrargenossenschaft gehört zu den Höhepunkten des Neuzeller Veranstaltungsjahres. Am Sonnabend ist es soweit. Heidi Wittgen, die stellvertretende Vorsitzende der Genossenschaft, hat aber nicht nur Grund zur Freude, wie das Gespräch mitzeigt.

Frau Wittgen, haben Sie mit Blick auf die Ernte Grund ein Erntefest zu feiern?

Eigentlich haben wir keinen Grund zum Feiern. Aber das Erntefest wird langfristig vorbereitet, da werden etliche Monate vorher Verträge geschlossen. Aufgrund dessen haben wir uns gesagt: Wir ziehen das jetzt durch. Wir können aber schon sagen, dass im nächsten Jahr definitiv kein Erntefest stattfinden wird, weil das auch ein Kostenfaktor ist, den wir nicht stemmen können – aufgrund der Erträge in diesem Jahr. Auch die Rahmenbedingungen sind kompliziert. Das bekommen wir nicht hin.

War denn 2019 ein noch schlechteres Jahr als 2018?

Es war extremer. Die Erträge sind noch weiter runter. Im vergangenen Jahr hatten wir zumindest noch eine relativ gute Maisernte. In diesem Jahr sind es da nur noch 50 Prozent. Das sind gravierende Einbußen. Uns fehlen 7000 Tonnen Silage für die Fütterung unserer Tiere und für die Biogasanlage. Das ist ein richtiger Engpass. Außerdem haben wir ansonsten 400.Tonnen Körnermais geerntet, diesmal gar nichts. Wir sind ja froh, dass wir wenigstens Maisstengel auf dem Feld haben, die wir silieren können. Und die 400 Tonnen Körnermais müssen wir durch Getreide ersetzen.

Und das liegt an der Trockenheit?

Ja, die Pflanze war unzureichend versorgt. Die Körner im Maiskolben sind unzureichend ausgebildet. Wir ernten die Grünmasse, damit wir unsere Rinder satt bekommen.

Wie sieht es ansonsten bei der Ernte aus?

Zum Glück hat das Wintergetreide, das im Herbst bestellt wird, eine längere Wachstumszeit, so können die Pflanzen besser reifen. Da haben wir zehn Prozent Ertragsverlust. Beim Sommergetreide, dessen Aussaat im Frühjahr erfolgt, sind es 30 Prozent, bei der Lupine ebenfalls 30 Prozent. Die letzten Jahre waren schon schlecht: 2017 war es zu nass, 2018 zu trocken – genau wie 2019. Infolge der ertragsschwachen Vorjahre sind unsere Futtervorräte aufgebraucht, wir müssen also beispielsweise Maisschrot hinzukaufen, um die Tiere satt zu bekommen. Wir haben zudem extra 800 Tonnen Winterroggen bei uns behalten, die wir sonst verkauft hätten. Das ist ein ganz schlimmes Jahr.

Brauchen Sie Pflanzen, die solche heißen und trockenen Sommer besser überstehen?

Der Mais ist ja schon ziemlich trockenresistent. Sicher muss man umdenken. Aber wo soll man hindenken auf unseren Sandböden? Welche Pflanze ist attraktiv, hier angebaut zu werden.

Was lief denn gut in diesem Jahr?

Nichts. Bei den Frühkartoffeln gab es einen Totalausfall, da haben wir gar nichts geerntet. Und auch die jetzige Ernte der Speisekartoffeln fällt nicht gut aus. Die Kartoffeln sind wesentlich kleiner. So kleine Murmeln will doch keiner haben.

Wann schlägt sich das schlechte Erntejahr auf die Preise für die Verbraucher um?

Das geht immer ziemlich schnell. Das Prekäre ist: Für den Verbraucher wird es teurer, aber wir als Landwirte bekommen trotzdem nicht mehr Geld. Es wird ja auch so viel importiert, dass der deutsche Bauer hinten runterfällt. Auch bei der Milch ist es schwierig. Da erarbeiten wir uns höhere Erträge, bekommen zum Beispiel einen Bonus dafür, dass wir kein Soja verwenden. Dennoch reicht das, was wir erhalten nicht aus, um die Kosten der Milchwirtschaft einzuspielen. Hinzu kommen so viele Auflagen. Die sind irgendwann so hoch, dass ein deutscher Bauer keine landwirtschaftlichen Erzeugnisse mehr herstellen kann, dann stirbt die deutsche Landwirtschaft. Dann werden die Nahrungsmittel größtenteils importiert und daran ist auch die deutsche Politik schuld. Man muss doch bei der Gesetzgebung berücksichtigen, was in der Realität durchführbar ist.

Muss man sich Sorgen machen um die Agrargenossenschaft Neuzelle?

Wir halten durch! Wir müssen jetzt schauen, wo wir effektiv sparen können. Manches muss vielleicht zurückgefahren werden. Unsere Milchkühe aber, die werden wir behalten, da wird nichts gekürzt. Aber vielleicht können wir nicht alle Tiere behalten, die wir in den Jahren zuvor gemästet und dann verkauft haben. Möglicherweise bleiben nur die Rinder, die auch bei uns in der Landfleischerei geschlachtet werden. Wenn man das Futter nicht hat, muss man schauen, wo man etwas einsparen oder ersetzen kann. Dann wird eben auch Stroh und Getreide gefüttert.

Können Sie angesichts solcher Bilanzen beim Erntefest überhaupt lächeln?

Ein Fest ist dazu da, dass man feiert. Niemand wird mit Trauermine herumlaufen. Wir sehen das Fest auch als Dank an unsere Verpächter, Geschäftspartner und Einwohner, die Landwirtschaft live miterleben. Und es ist ein großer Dank an unsere rund 150 Mitarbeiter, die alle zur Stange halten und immer zur Stelle sind. Das ist eine Riesenleistung, die sie täglich vollbringen. Das ist das Wertvollste, das wir haben. Es wird ein schönes Fest, davon bin ich überzeugt. Wir haben Schauvorführungen, viele Händler, und da Bauern auch immer stolz auf ihre Technik sind, werden wir auch die zeigen.

Auf was freuen Sie sich am meisten?

Auf die Leute, die erscheinen und die sich für die Belange der Landwirtschaft tatsächlich interessieren und die Zusammenhänge realitätsnah einschätzen.

Was sollte man unbedingt essen?

Kartoffelpuffer. Das sind unsere Kartoffeln und wir haben ein Spezialrezept. Es gibt aber auch Ochse am Spieß, Schaschlik und vieles mehr aus eigener Produktion. Zeit zum Schlemmen und Feiern ist von 11 bis 18 Uhr.