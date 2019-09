Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) "Hilfe, wir sind in der Pubertät", so lautet der Titel des ersten Themenelternabends der Erziehungs- und Familienberatungsstelle der Arbeiterwohlfahrt in Rathenow. Leiterin Petra Heinze hat in den vergangenen Monaten festgestellt, dass bestimmte Themen in den Beratungen vermehrt auftauchen und daher mit ihrem Team das Konzept der Abende entwickelt. "Eltern sind immer wieder unsicher in Erziehungsfragen, das ist ganz normal", so Heinze.

Der erste Elternabend findet am Montag, 16. September, 18.00 Uhr in den Räumen der Beratungsstelle in der Rosa-Luxemburg-Straße 3 statt und ist kostenlos. "Unsere Idee ist es, Familienthemen in einem entspannten Rahmen zu besprechen", so Heinze weiter. "Die Themenelternabende sind ein guter Ort, um gemeinsam Wissenswertes aus den Bereichen Pädagogik und Psychologie zu erfahren. Außerdem kann man einmal hören, wie es anderen Eltern in ähnlichen familiären Situationen geht".

Mehr Infos/Anmeldungen: telefonischunter 03385/519923 oder per E-Mail an familienberatung@awo-potsdam.de.