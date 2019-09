Juliane

Mittelmark (MOZ) Es wird gefeiert. Ja, auch Volkshochschulen haben Gründe zu feiern. Zum Beispiel das 100-jährige Bestehen der Volkshochschulen in Deutschland - zurückgehend auf die Weimarer Republik, in der es 1919 zu einem wahren Gründungsboom von Volkshochschulen kam. Nach dem ersten Weltkrieg wurde nach einem höheren Allgemeinbildungsstand der Bevölkerung verlangt, Volkshochschulen in die Weimarer Verfassung aufgenommen.

Zu diesem bedeutenden Jubiläum laden die Volkshochschulen erstmalig bundesweit zu einem gemeinsamen Fest, der "Langen Nacht", ein. Rund 400 beteiligen sich daran. Die Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark (KVHS) nimmt dies zum Anlass auf ihr 70-jähriges Jubiläum hinzuweisen. Vor 70 Jahren gründete sich die KVHS aus dem Zusammenschluss der Kreisvolkshochschulen Potsdam-Land, Brandenburg-Land und Belzig. Mit der Historie hat sich Monika Schwarz befasst, die einen Abriss der Chronik der Volkshochschule zusammen stellte und bei der "Langen Nacht der Volkshochschulen" am kommenden Freitag, 20. September, das abwechslungsreiche Programm mit dem um 16.30 Uhr startenden Stadtspaziergang "Auf den Spuren der KVHS in Bad Belzig" einläutet. Nach Ankunft derer vor der KVHS, Puschkinstraße 13, wird bei hoffentlich gutem Wetter im Hof das Fest eröffnet.

Es schließen sich vielfältige Angebote an. Neben den offenen Angeboten wie zum Beispiel Stoffe bemalen für Kinder, einer Smartphone Sprechstunde, umweltfreundliches Nähen oder dem Bau eines Insektenhotels, werden beginnend um 19.00 Uhr zu jeder vollen Stunde Vortrags- und Mitmachangebote für Kurzweil und Wissenswertes sorgen. Um 19.00 Uhr steht der Wolf im Hohen Fläming im Fokus, um 20.00 Uhr das Klimakonzept des Landkreises, um 21.00 Uhr die Entwicklung einer Insektenwelt vor der eigenen Haustür und um 22.00 Uhr das Geheimnis schöner Fotos. Den jeweiligen Vorträgen schließen sich bei Interesse Gespräche an.

Parallel dazu gewähren Trainer und Lehrer Einblicke in verschiedenste KVHS-Kurse, wie Yoga, Englisch, Bollywood-Bauchtanz.

Mit einem Mitternachtstanz, 23.00 bis 24.00 Uhr, Essen und Getränken klingt der spannende Abend aus.