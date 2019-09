Jörn Kerckhoff

Eberswalde (MOZ) Der Mond bestimmt unser Leben mit. Nicht nur, weil er toll aussieht, wenn er am Himmel steht, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Unendlich viele Geschichten und Lieder wurden über ihn geschrieben – der Mond wirkt eine große Faszination auf die Menschen aus. Grund genug, den Erdtrabanten mal genauer ins Visier zu nehmen. Genau dies machten Schüler des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums Eberswalde am Donnerstag.

Dabei bestimmt der Mond das Schulgeschehen schon seit Februar 2018 mit. Hauptverantwortlich dafür ist die 17-jährige Josephine Kaiser aus der Klassenstufe zwölf. Sie ist auch maßgeblich verantwortlich für den Tag zu 50 Jahre Mondlandung, der als Projekt des "MINT-mal anders" veranstaltet wurde. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, wurde vor viereinhalb Jahren ins Leben gerufen und endet mit diesem Projekt erst einmal. "Es fanden sich leider kaum Schüler aus den unteren Klassen, die es fortführen wollen", bedauert Josephine Kaiser. Besonders für ein Gymnasium, das den Namen des großen Naturforschers und Wissenschaftlers trägt, eine traurige Nachricht.

Ein echter Astronaut zu Gast

Josephine brennt für die Astrophysik, besuchte bereits ein Spacecamp und will später auch Astrophysik studieren. Apropos Spacecamp – dort lernte die Schülerin auch Astronaut Gerhard Thiele kennen, der elf Tage mit dem Spaceshuttle im All war, um die Erde komplett neu zu vermessen, und auch Volker Schmid, Teamleiter von Astronaut Alexander Gerst, besser bekannt als "Astro-Alex". Sowohl Thiele als auch Schmid waren am Donnerstag als Gäste vor Ort. Außerdem auch Benjamin Stöwe, Absolvent des Humboldt-Gymnasiums, Meteorologe beim ZDF und Betreiber des kleinsten Star-Trek-Museums des Universums in Eberswalde und ein echter Weltraumfan.

Wie war das jetzt eigentlich mit der Mondlandung? Hat die überhaupt stattgefunden? Eine ganze Menge Verschwörungstheoretiker haben nämlich ihre Zweifel an dem berühmten kleinen Schritt von Neil Armstrong, der ein großer Sprung für die Menschheit war. Schüler des Humboldt-Gymnasiums konnten in dem Vortrag "Mythos Mondlandung" jedoch alle Zweifel ausräumen. Schlagendstes Argument: "Die Amerikaner und die Sowjets waren damals im kalten Krieg. Und wäre die Mondlandung nicht echt gewesen, hätten sich die Sowjets zuerst gemeldet." Da lässt sich tatsächlich nicht viel dagegen sagen.

Mit der Kraft des Mondes, der auch für Ebbe und Flut auf der Erde verantwortlich ist, können sogar Gezeitenkraftwerke zur Stromerzeugung betrieben werden. Natürlich drehte sich ein Vortrag auch um Neil Armstrong, Edwin "Buzz" Aldrin und Michael Collins.

Körper und Geist gefordert

Insgesamt 14 Workshops und Vorträge hatten die Macher zum Jubiläum der Mondlandung auf die Beine gestellt. Im Pausenhof fand sogar ein Astronautentraining statt, das Sportlehrer Detlef Mierig leitete. In Schutzanzug und mit Helm mussten die Teilnehmer mehrere Aufgaben erledigen, die Körper und Geist forderten – gar nicht so einfach. "Ich musste die Tests etwas vereinfachen und damit verkürzen, weil ich nicht mit so vielen Teilnehmern gerechnet hätte", gesteht Mierig. Das Projekt war offensichtlich ein echter Knaller.

"Es ist das erste Mal, dass bei einem Projekt von MINT-mal anders tatsächlich alle 650 Schüler dabei sind und dass die Reden aus der Aula auch in alle Klassenzimmer übertragen werden", freute sich Josephine Kaiser über die Dimension der Aktion zum 50-jährigen Jubiläum der Mondlandung und darüber, dass es so gut angenommen wurde. Und auch Astronaut Gerhard Thiele zeigte sich beeindruckt von dem Aufwand, den die Macher für diesen Tag betrieben.