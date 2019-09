Boris Kruse

Berlin (MOZ) Es sollte ein langer Abend werden, und das war wohl auch zu erwarten. Die Americana-Rocker Wilco aus Chicago schöpfen in ihren Konzerten üblicherweise aus dem Vollen, sie verlieren sich dabei gerne auch mal in langen, euphorisierenden Instrumentalparts. So auch am Donnerstagabend im Tempodrom.

Ihr neues Album "Ode To Joy" erscheint zwar erst im Oktober, einige der frischen Songs spielen Wilco aber schon einmal ihren Berliner Fans vor. Und zwar schon gleich zu Beginn: "Bright Leaves" und "Before Us" heißen die ersten beiden Songs, die praktisch noch niemand kennt. Doch die Besucher in der bestuhlten Manege des Tempodroms – was für eine grandiose Fehlentscheidung, den Innenraum für diese Band mit Sitzgelegenheiten zuzupflastern – hält es da schon nicht mehr auf den Sitzen. Gleich zu Beginn strömen etliche durch den Mittelgang nach ganz vorne an den Bühnenrand; da bleibt den anderen gar nichts übrig, als ebenfalls aufzustehen, um etwas sehen zu können. Fabelhafte Stimmung und viel Bewegung schon ganz am Anfang, zu unbekannten Stücken – Wilco sind um ihre empathischen, aufmerksamen Fans zu beneiden!

Die 1994 gegründete Band, die seit 2004 in dieser Besetzung zusammenspielt, hat natürlich längst ihren Trademark-Sound gefunden. Flirrende Gitarren, rumpelndes Schlagzeug und die dezent heisere Stimme von Frontmann Jeff Tweedy (52). Aber das virtuose Sextett spielt auch immer wieder gegen die eigenen Klischees an, kontrastiert seinen gitarristisch beflissenen Southern Rock mit schrundigen Punk-Attacken, streut Folk-Balladen in akademischen College-Rock ein. Mustergültiges Beispiel für die Gratwanderung, die die sechs Musiker seit Jahren praktisch täglich miteinander vollziehen, ob im Studio oder auf der Bühne: Das Stück "Via Chicago" vom frühen Geniestreich-Album "Summerteeth"(1999), in dem Jeff Tweedy stoisch den Country-Barden gibt, während ein Teil der Band zwischendurch immer wieder zu urplötzlichen Lärmausbrüchen anhebt, allen voran der hyperaktive und dabei auch noch ultracool agierende Schlagzeuger Glenn Kotche.

Absoluter Höhepunkt ist einmal mehr der Song "Impossible Germany", in dem sich Lead-Gitarrist Nels Cline zu einem überirdischen, trunkenen Solo hochschraubt, flankiert von Tweedy und dem Multiinstrumentalisten Pat Sansone an der zweiten und der dritten Gitarre. Dies allein ist ja schon ein starkes Statement: dass da eine Band aus der Indie-Rock-Szene das Gitarrensolo feiert, also das Gitarrensolo an sich, das in den Anfangstagen der Band ungefähr so verpönt war wie Vokuhila-Frisuren. Damals war ja gerade noch der Grunge im vollen Gange und virtuoses Muckertum eher ein Anlass zum Schämen. Nels Cline hat sich mit einem Rettungsakt verdient gemacht.

Nicht alle Wilco-Klassiker aus einem Vierteljahrhundert finden Platz im Konzert. Das elektrifizierte, trippige "Art Of Almost" etwa bleibt ungespielt, ebenso die mehr als zehn Minuten lange Folk-Ballade "One Sunday Morning".Die Fans aber sind beglückt von so viel Spielfreude, von der geballten Ladung an Klasse-Songs und auch von den ganz neuen Stücken.

Keine Frage: Wilco ist für viele der Anwesenden im gut gefüllten Tempodrom eine Lieblingsband. In dieser Phase ihrer Karriere können sie sich auf der Bühne praktisch alles erlauben.