Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Eine Freude für Augen und Ohren gleichermaßen, so preist Eva Lehmann von der evangelischen Kirchengemeinde eine Veranstaltung im Rathenower Torhaus an. Am Sonntag, 15. September, stellt Annette Wiesner die gemeinsam mit Christian Wiesner gestaltete Ausstellung "Fontane und das Havelland" vor. Zur Eröffnung um 15.00 Uhr singt der Kammerchor Ribbeck.