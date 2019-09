Kerstin Ewald

Werneuchen (MOZ) Doktor Katharina Krohn hat die gynäkologische Praxis von Sabine Redlin in der Werneuchener Straße Altstadt 17 übernommen. Seit Anfang September praktiziert sie in den Räumen neben der Kita Altstadtspatzen. "Die Praxis ist komplett renoviert worden und alles ist wunderbar ausgestattet", freut sich die 36-jährige Ärztin.

Neue Hormon-Sprechstunde

Alle Angebote, Leistungen und Kursangebote der Vorgängerin, Diplom-Medizinerin Sabine Redlin, werden übernommen. Hinzu kommen eine Kinderwunsch-Sprechstunde, eine Hormon-Sprechstunde und eine Endometriose-Sprechstunde sowie

Doppelultraschalluntersuchungen in der Schwangerschaft. In naher Zukunft will Katharina Krohn auch nicht-invasive pränataldiagnostische Tests im Rahmen der vorgeburtlichen Risikoabklärung anbieten. Die Praxis wird unterstützt durch zwei Hebammen, die neben der Schwangerenvorsorge auch Geburtsvorbereitung und Rückbildungskurse für werdende Eltern durchführen.

Katharina Krohn hat ihre Ausbildung zur Fachärztin in der Schweiz und in Berlin absolviert und zuletzt in der gynäkologischen Praxis am Klinikum Barnim in Eberswalde sowie im Kinderwunschzentrum an der Gedächtniskirche in Berlin mitgearbeitet. Mit der Praxis in Werneuchen wird die Gesellschaft für Gesundheit und Leben (GLG) um einen weiteren Standort reicher. Träger der Frauenarztpraxis in Werneuchen ist das zum GLG-Konzern gehörende Medizinische Versorgungszentrum Prenzlau. Dort ist die Gynäkologin Krohn angestellt. Die GLG ist laut eigenen Aussagen der größte Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen im Nordosten Brandenburgs, betreibt fünf Krankenhäuser und eine Fachklinik für Rehabilitation, diverse Medizinische Versorgungszentren, ein ambulantes Rehabilitationszentrum, einen ambulanten Pflegedienst, Wohnstätten, Tageskliniken und Beratungsstellen für psychisch erkrankte Menschen.

Motiviertes Team

Katharina Krohn freut sich auf ihre Arbeit und das freundliche und motivierte Team – die medizinischen Fachangestellten Sandra Boerger, Anika Warkus und Bianca Feibig –, das sie dabei unterstützt. Einige Faktoren trugen dazu bei, sie in die Barnimer Region zu locken. "Als Brandenburgerin kenne ich den Nordosten des Landes gut und finde den Barnim und die Schorfheide traumhaft schön," so die Ärztin, die gerade nach Bernau zog und Mutter einer kleinen Tochter ist. Ein Vorteil an ihrem jetzigen Wohn- und Wirkungsort ist auch, dass ihre Eltern und andere Familienmitglieder in der Ecke Schwedt und Finowfurt – also nicht allzuweit weg – wohnen.

Nach ihren Studiensemestern im schweizerischen Zürich, arbeitete Katharina Krohn noch einige Zeit nahe Sankt Gallen, wo sie auch Teile ihre Facharztausbildung absolvierte. "Interessant an meiner Zeit dort war, dass zumindest damals noch nicht die festen Fallpauschalen eingeführt worden waren", so Katharina Krohn, "das gab den Ärzten mehr Spielraum bei der individuellen Behandlung von Patienten."