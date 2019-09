Gabriele Rataj

Buckow (Märkische Schweiz) (MOZ) Grün ist das bestimmende Element auf dem Weg zu "Haus Erlengrund" am Buckower Fischerberg. Bäume und Strauchwerk verdecken auch das Ufer des wenige Meter entfernt unterhalb der Straße liegenden Schermützelsees. Erst beim Hinabsteigen durch das Grundstück von Bernhard Landen schimmert es unvermittelt weiß und eckig durch den feuchten Erlenwald, taucht ein aus drei miteinander verbundenen rechteckigen Kuben bestehendes Gebilde vor den Augen des erstaunten Besuchers auf.

Unvermutet taucht ein Ufo auf

Wie ein Fremdkörper wirkt die Installation von Fabian Knecht inmitten von so viel sonst unbeeinflusster Natur, wie ein Raumschiff aus fernen Galaxien, ein ungeplant gelandetes Ufo. Eine Tür steht einladend offen. Dann taucht Mensch ein in die Welt jenseits eines fragilen Holzgerüsts, das mit Folie und Leinwand verkleidet ist. In eine Welt, die innen das Außen spiegelt und doch selbst das Außen ist und also nichts Gespiegeltes.

"Isolation" nennt Fabian Knecht die Installation, die den Blick und die Aufmerksamkeit des Betrachters unweigerlich auf den Wirklichkeitsausschnitt im Inneren lenkt. Sie ist Teil einer ganzen Serie unter diesem Titel, die der junge Mann – gebürtiger Magdeburger – in verschiedenen Teilen der Erde auf die gleiche Weise schon elfmal in ein besonderes Licht gerückt hat – von Wladiwostok bis Baden-Baden, von der Ukraine bis nach Buckow.

Einmal ist es ausgedörrte, sandige Erde, auf der sich Unkräuter als Pionierpflanzen beweisen. Ein andermal ein überflutetes Wiesenstück, altes vermoderndes moosüberzogenes Holz oder ein mächtiger Stamm, eingezwängt zwischen streichholzkurzem Rasen und abschließender Kubusdecke.

Nichts ist verändert gegenüber dem umgebenden Draußen, nichts ist künstlich inszeniert, es wird quasi nur ein weißer Rahmen um ein Stück Realität gesetzt, der Blick dafür geschärft, Eindrücke werden vertieft. Er bringe den Gegenstand nicht ins Museum, sagt der 39-Jährige, sondern baue das Museum um den Gegenstand.

Warum? Er liebe nicht nur archaische Bilder, äußert Fabian Knecht im Gespräch, ihn interessiere besonders das Zusammenspiel von Künstlichkeit, Plastizität und Komplexität. Natur verändere sich ja im Laufe der Jahre, sie habe immer ein Konzept. Hat es die Menschheit? Wie erlebt sie Natur, wie geht sie mit ihr um?

Neuer Blick durch "Isolation"

Weiter gehende Gedanken sind erlaubt, ja erwünscht, Gefühle werden angesprochen – "eine emotionale und eine intellektuelle Ebene", zitiert Bernhard Landen den befreundeten Künstler. Über eine Freundin ist er einst auf auf Fabian Knecht, der in Berlin und Kalifornien studiert hat, aufmerksam geworden. Er war es auch, der bei der Unteren Naturschutzbehörde das Errichten eines temporären Kunstwerkes auf seinem Grundstück beantragte. Die Genehmigung ist gut sichtbar am urigen Waldhäuschen angebracht. Besucher können es lesen.

Schonender und behutsamer Umgang mit Natur gebieten indes, dass hier keine Menschenmassen auflaufen. Bis 22. September ist es aber täglich von 13 bis 18 Uhr möglich, Natur pur in "Isolation" auf sich wirken zu lassen: Wasser plätschert vom weiter hinten eingehausten Hangabschnitt, strebt mäandernd durch die weißen Boxen einem unsichtbaren See zu, lässt üppigen Unterwuchs sprießen. Erlen durchbrechen mit ihren Stämmen dafür eigens ausgesparte Stellen im Kubus, Tageslichtlampen erzeugen steriles Licht ...