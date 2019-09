Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Der Bademantelgang, der das neue Haus eines Tages mit der Saarow-Therme verbinden soll, steht halbfertig in der Gegend herum. Auf dem Hotelgrundstück an der Ecke Seestraße/Am Kurpark wächst das Gestrüpp vor sich hin. Um das in Bad Saarow geplante Parkhotel ranken sich nach wie vor viele Rätsel. Die Aussagen der Beteiligten gehen teilweise auseinander.

"Wir hoffen, dass wir noch dieses Jahr die Baugenehmigung erhalten", sagt Tomas Zukauskas, der Geschäftsführer der Parkhotel Bad Saarow GmbH. Im Frühjahr könnten dann die Bauarbeiten beginnen. Als Bauzeit hat er 18 Monate veranschlagt. Das sei allerdings konjunkturabhängig. Problem sei, dass große Bauunternehmen wie Strabag und Züblin bis ins Jahr 2022 ausgebucht seien. Man werde sich bei den Aufträgen daher wahrscheinlich für Einzelvergaben entscheiden. "Wir führen schon Gespräche mit Unternehmen", sagt Zukauskas.

Hylla kündigt Gespräch an

Zusammengefasst bedeutet das: Das Parkhotel wird wohl selbst bei günstigem Verlauf erst im Herbst 2021 eröffnet werden können. Unklar ist, welche Konsequenzen das hat. Denn in den Vertrag zwischen dem Investor und der gemeindeeigenen Kur GmbH, die das Grundstück einst verkaufte, ist nach vielen Jahren des Stillstands eine Frist eingebaut worden. Bis 30. Juni 2021 muss das Hotel eröffnet sein. Andernfalls hat die Kur GmbH ein Rückkaufsrecht. Kur-Geschäftsführer Axel Walter will sich zu möglichen Konsequenzen nicht äußern. Das entscheide der Gesellschafter, sagt er nur – und meint damit die Gemeindevertretung. Der neue Bürgermeister Axel Hylla (Linke) sagt, für die nächste Zeit stehe ein Gespräch mit Zukauskas auf seinem Plan. Bislang gab es zwischen den beiden noch keinen Kontakt, wie beide Seiten bestätigen.

Der Parkhotel-Geschäftsführer begründet seine zeitliche Zuversicht in punkto Baugenehmigung auch damit, dass er vor kurzem alle restlichen Unterlagen beim Bauordnungsamt in Beeskow eingereicht habe. Aus der Kreisverwaltung kommt dazu allerdings eine etwas andere Schilderung. "Der Bauherr als Antragsteller zeigt sich äußerst bemüht, die notwendigen Unterlagen beizubringen", teilt Christian Stauch, Persönlicher Referent des Landrates, mit. Der Antrag auf Baugenehmigung ist demnach bereits im vergangenen Jahr gestellt worden. Das Verfahren ist jedoch aufwendig. "Aufgrund der Größe und des Nutzungszwecks des Bauvorhabens hat eine ausgedehnte Prüfung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zu erfolgen", so Stauch.

Nach Fertigstellung soll das Hotel über etwa 80 Zimmer verfügen. In einem Teil des Gebäudes entstehen auch Wohnungen. Im Erdgeschoss zur Straße Am Kurpark, also gegenüber den Kolonnaden, soll es Flächen für Einzelhandel geben. Die Parkhotel Bad Saarow GmbH will nach Angaben von Zukauskas etwa 35 bis 40 Millionen Euro investieren.