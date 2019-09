Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Ich habe echt gedacht, ich schaffe es noch bei Grün über die Kreuzung", sagt die junge Frau im blauen Kleinwagen mit MOL-Kennzeichen zerknirscht, als sie von den Polizeibeamten kurz nach 12 Uhr freundlich um ihre Papiere gebeten wird. Sie ist die elfte Autofahrerin, die seit 7.30 Uhr am Morgen dabei erwischt wurde, dass sie vom Kupferhammerweg nach links auf die Hauptstraße abgebogen war, obwohl das Ampellicht für sie schon rot geleuchtet hatte. Auf dem Sandweg zwischen Lidl und Eisenbahnbrücke bleibt ihr, die sie es doch so furchtbar eilig hatte, jetzt nichts mehr anderes übrig, als die Kontrolle über sich ergehen zu lassen.

"Rotlichtverstöße gehören zu den Hauptunfallursachen", erklärt Polizei-Oberkommissar Daniel Wolf, der den Einsatz in Eberswalde leitet, an dem insgesamt sieben Beamte der Inspektion mitwirken. Deswegen seien die Strafen auch empfindlich hoch: Ihre Höhe hänge davon ab, wie lange das Ampel-Rot bereits angezeigt wurde.

Überwachung hinterm Busch

Sei maximal eine Sekunde vergangen, würden 90 Euro und ein Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg fällig. Sei der Signal-Wechsel hingegen länger als eine Sekunde her, müsse mit 200 Euro, zwei Punkten und einem einmonatigen Fahrverbot gerechnet werden, erklärt der Einsatzleiter, der gemeinsam mit einem weiteren Beamten, dem Polizei-Obermeister Daniel Räther, die Kreuzung im Auge behält. Die beiden tragen Alltagskleidung und sitzen in einem hinter Büschen versteckten, nicht als Dienstfahrzeug erkennbaren Mittelklassewagen. Mit ihren uniformierten Kollegen auf der anderen Seite der Kreuzung stehen sie über Funk in Kontakt. Sehen sie, dass ein Autofahrer das Ampel-Rot missachtet, geben sie Bescheid. Und prompt wird der Missetäter herausgewinkt.

"Ich bin mir ganz sicher, dass noch gelb war, als ich losfuhr", schwört ein älterer Herr, der für die Kontrolle aus einem grauen Mitsubishi mit Barnimer Kennzeichen aussteigt. Die Polizeibeamten nehmen diese Behauptung zur Kenntnis und weisen den Autofahrer darauf hin, dass er gegen den Bußgeldbescheid, um den er nicht herumkomme, Widerspruch einlegen könne. Ihrem Handeln liegt der Augenzeugenbericht der beiden zivilen Vorposten zugrunde, den diese vor Gericht zu wiederholen bereit wären.

Unter den Polizisten, die am Donnerstag in Eberswalde Rotlichtsünden ahnden, dürfte Lutz Höhns der Dienstälteste sein. Seit 36 Jahren ist er dabei – und kennt wohl jede Ausrede von Ertappten. "Der Klassiker ist tatsächlich die Aussage, dass die Ampel noch nicht rot war, als sich die Autofahrer wieder in Bewegung gesetzt haben", verrät er.

Auch andere Delikte im Visier

Es geht aber auch ganz anders. Ein Mann im grauen Lieferwagen mit MOL-Kennzeichen sagt den Beamten, wie er heißt, und händigt auch seine Papiere aus. Doch zu dem ihm zur Last gelegten Vergehen schweigt er lieber.

Als die Einsatzkräfte ihre Kontrolle an der Kreuzung Heegermühler Straße/Kupferhammerweg kurz nach 14 Uhr beenden, haben sie 21 Rotlicht-Verstöße festgestellt und sogar noch mehr Anzeigen gefertigt. Denn ihnen sind überdies zwei Autofahrer aufgefallen, die telefonierten. Und sogar drei Fahrzeugführer, die den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten.

Barnimweit sind am Donnerstag an fünf Einsatzstellen die Vorfahrtsregeln an Ampeln überwacht worden. Alles in allem 54-mal wurden Rotlichtsünder ertappt, 41 Autofahrer waren unangeschnallt unterwegs, 23 hielten ihr Handy am Ohr.