BRAWO

Brandenburg an der Havel Weil ein 39-jähriger Genthiner am Mittwochnachmittag ein Stoppschild in der Thüringer Straße, Ecke Neuendorfer Sand nicht beachtete, stoß er mit einem Vorfahrtberechtigten VW Lupo und in der weiteren Folge mit einem PKW Skoda, welcher auf der gegenüberliegenden Fahrspur ordnungsgemäß am Stoppschild hielt, zusammen. Die 22- Jährige VW Fahrerin zog sich dabei leichte Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung ins Klinikum Brandenburg. Ihr Fahrzeug musste aufgrund der Beschädigungen abgeschleppt werden. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.