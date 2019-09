Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Der Himmel ist bedeckt, der Verkehr rauscht auf der Autobahn 24 vom Dreieck Wittstock in Richtung Berlin. Es ist ein ganz normaler Morgen. Lastwagen, Busse und Autos ziehen vorbei, bis ein Polizeibeamter an einem Parkplatz zwischen der Abfahrt Herzsprung und der Raststätte Walsleben-West die rote Kelle hebt und einen Lkw nach dem anderen herauswinkt.

Tiertransporter kontrolliert

"Brummis im Blick" ist das Motto der großen Verkehrssicherheitsaktion "Sicher.Mobil.Leben", die am Donnerstag bundesweit durchgeführt wurde. In Ostprignitz-Ruppin starteten die Kontrollen bereits um 2 Uhr nachts, als die Polizei bis 6 Uhr mit zwei Veterinärmedizinerinnen des Landkreises Tiertransporte in Augenschein nahm. Man kontrolliere den Zustand und den Platzbedarf der Tiere, außerdem deren Gesundheitszustand und auch, ob für sie ausreichend Wasser vorhanden sei, berichtet Polizeihauptkommissar und Kontrollstellenleiter Matthias Goodmann. Sieben Transporter wurden untersucht. Dabei wurde auch überprüft, ob die Fahrzeuge vor dem Verladen der Tiere desinfiziert wurden. "Es gab nichts zu beanstanden", so Goodmann, "alles entsprach den rechtlichen Bestimmungen."

Um 6 Uhr wurde dann die Kontrollstelle erweitert. Feldjäger und Zoll kamen hinzu. Insgesamt waren laut Goodmann 14 Polizeibeamte, sieben Feldjäger, die nur Bundeswehrautos in Augenschein nahmen, sowie acht Zollbeamte im Einsatz, die bei deutschen Lastkraftwagenfahrern Befragungen zum Thema Schwarzarbeit durchführten. Zur Sicherheit der Beamten, die die Lastwagen nach dem Zufallsprinzip – ausländische und deutsche – für die Kontrolleure herauswinken, wurde die Geschwindigkeit auf der Autobahn reduziert. Goodmann: "Das machen wir, damit die Beamten auf die Fahrbahn gehen können." Doch trotz einer Reduzierung auf 40 Kilometer pro Stunde für Lkw und 60 für Pkw beeindruckt es, wenn die riesigen 40-Tonner so nahe an den Beamten vorbei auf den Parkplatz abbiegen.

Zoll und Polizei kontrollieren

Dort werden sie von Zoll und Polizei in Empfang genommen. Sechs Kontrollbeamte können gleichzeitig sechs Brummis kontrollieren. Als erstes werden Fahrzeugpapiere, Führerschein und weitere Unterlagen in Augenschein genommen. Seit 2018 habe ein junger Fahrer eines Lastwagens aus Rostock keine gültige Fahrerlaubnis mehr, berichtet Goodmann. "Der darf nun nicht weiterfahren und muss warten bis ein neuer Fahrer gekommen ist." Doch nicht nur dem Fahrer winkt eine Anzeige, sondern auch auf die Spedition wartet eine Strafanzeige, weil sie ihren Halterpflichten nicht nachgekommen sei, erklärt der Kontrollstellenleiter. Wenige Meter weiter steht ein zweiter Lastwagen, für den ebenfalls vorerst die Fahrt auf dem Parkplatz beendet ist. Es ist ein Schwerlasttransport aus Weißrussland, der ein Begleitfahrzeug benötigt hätte. "Der Fahrer muss sich jetzt einen Begleiter organisieren. Danach muss er sich bei der Autobahnpolizei melden." Auf die Frage, ob es denn mit den ausländischen Lkw-Fahrern nie Kommunikationsprobleme gebe, winkt Goodmann ab. Sämtliche Grundbegriffe in Polnisch & Co. für die Kontrolle beherrschen seine Kollegen, sagt er. Ihm selbst hätten oft schon die Russischkenntnisse aus der Schule geholfen. Und so werden die Einhaltung von Lenk- und Ruhezeiten geprüft, das Profil der Reifen, Lenkanlage sowie der technische Zustand des Fahrzeugs. Den Zustand der Bremsscheiben erkenne man mit einem Blick durch die Felgenlöcher, so der Fachmann. Zusätzlich könne man mit einem Tritt aufs Pedal testen, ob die Bremsleitungen dicht sind. Zischt es nirgends, sei alles in Ordnung.

Ein großes Problem seien die Manipulationen an Fahrtenschreibern und zunehmend über die Fahrzeugelektronik am Adblue-System. Falle so etwas auf, werden die Fahrzeuge direkt in eine Werkstatt gebracht, die Geräte ausgebaut und so die Beweise gesichert, erklärt Goodmann die Vorgehensweise. Nichts zu beanstanden gab es bei einem Fahrer aus Schwedt, der für eine Hamburger Spedition Bitumen für den Straßenbau von Heide nach Oranienburg transportierte. "Natürlich müssen solche Kontrollen sein, aber sie nerven", so der Fahrer des 40-Tonners, der seit 25 Jahren auf der Straße unterwegs ist. Über das Radio habe er von der Kontrolle erfahren. Auch ein Rentner, der sich als Lkw-Fahrer in Form eines Minijobs seine Rente aufbessert, kann die Polizeiaktion nicht aus der Ruhe bringen. "Ich verdiene mir das dazu, was man darf, und irgendjemand muss ja kontrollieren", lacht er. Bis auf jene 16 Jahre, in denen er eine Kneipe führte, sitzt der Stralsunder, der Bier nach Berlin transportiert, nun schon auf dem Bock. "Wenn die Rente höher wäre, müsste ich das nicht machen", so der 66-Jährige, und reiht sich wieder in den Verkehr ein.