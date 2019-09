Matthias Henke

Menz Für die Schüler der Theodor-Fontane-Schule Menz stand am Donnerstag Unterricht der anderen Art auf dem Stundenplan. Statt Mathe und Deutsch standen etwa Reiten, Angeln und Backen auf dem Stundenplan. Für den Umweltprojekttag hatten die Verantwortlichen ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

Ab der dritten Klasse waren die Kinder in Projektgruppen unterwegs, wobei man beim Programm auch mit Naturpark und Naturwacht zusammengearbeitet habe, betonte Schulleiterin Angela Stegemann. So ging es für die Schüler der ersten Klasse mit den Rangern der Naturwacht um den Roofensee, für die Zweitklässler stand ein Besuch im Naturparkhaus auf dem Programm. Die Jüngsten unternahmen ihre Ausflüge noch im Klassenverband. Ab Klasse drei sah das schon anders aus. Da hatten die Jungen und Mädchen im Vorfeld die Wahl, welcher Gruppe sie sich abschließen.

Zu Fuß, per Rad oder Bus

Ziele, die entweder zu Fuß, per Rad oder mit dem Bus angesteuert wurden, waren etwa der Landwirtschaftsbetrieb Lüdemann in Neulögow, der Hof von Klaus Bresemann, die Kläranlage Schönermark, die Preußenquelle Rheinsberg und das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Neuglobsow. Bei Fischer Rainer Böttcher, der ihnen mit Rat und Tat zur Seite stand und auch kleinere Reparaturen erledigte, warfen die Jungen am Stechlinsee ihre Angelruten aus. "Einen Hecht könnte ich hier rausholen, darf ich aber nicht", wusste ein Schüler zu berichten. Ein anderer spekulierte darauf, dass es Regenbogenforellen im See gebe, was Böttcher aber verneinte. Die würden die Maränen wegfressen. "Und davon leben wir", so Böttcher.

Auf dem Reiterhof Kunkel in Dollgow waren vor allem Mädchen anzutreffen. Das Motto "Erst die Arbeit, dann das Vergnügen" wurde hier kurzerhand umgedreht. In den Stall zum Ausmisten ging es nach einer Einführung ins Thema und einigen Runden auf dem Pferderücken. "Wir kommen schon etliche Jahre immer wieder hierher", sagte Lehrerin Heddy Dräger. "Teilweise können die Mädchen auch schon reiten oder sie wollen es einfach mal probieren. Jeanette (Kunkel, d. Red.) macht das immer ganz toll mit ihnen", so Dräger weiter, die zudem betonte, das es nicht nur um Spaß gehe, sondern auch darum, etwas über die Pflege der Pferde zu lernen. Nicht möglich wäre alles, könnte die Schule nicht auch auf die Unterstützung der Eltern zählen.