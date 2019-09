MOZ

Wittstock In diesem Jahr wird die Wittstocker Gewerbeschau erstmals in der Innenstadt durchgeführt. Parallel zur Jobstart-Messe in der Stadthalle wollen sich an diesem Sonnabend die Unternehmen der Region den Besuchern präsentieren und für Ausbildungs- und Studienplätze werben. Als besonderer Höhepunkt sind alle Gäste nach dem Ende der Gewerbeschau gegen 16 Uhr zum Sommerkino auf dem Marktplatz eingeladen. Auf großer Leinwand läuft zuerst der Kinderfilm "Willkommen im Wunderland", ehe um 17.30 Uhr für die Erwachsenen der Film "Plötzlich Familie" gezeigt wird. Der Eintritt dazu ist frei.

Am Sonntag findet dann im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Schaufenster ländlicher Raum" der zweite Tourismusmarkt statt. Dabei präsentieren sich in der Zeit von 11 bis 16 Uhr verschiedene Unternehmen und Anbieter auf dem Marktplatz einem breiten Publikum. Neben touristischen Angeboten aus benachbarten Städten wollen auch Erzeuger von regionalen Produkten oder Einrichtungen zur Freizeitgestaltung ihre Leistungen vorstellen. Auch die Segelflieger und die Wittstocker Jugendfeuerwehr werden aktiv am Tourismusmarkt teilnehmen. Die Organisatoren vom Tourismusverein Wittstocker Land haben sich den Marktplatz als Veranstaltungsort ausgesucht, um dort im Zeitraum der Landesgartenschau möglichst viele Gäste zu einem Halt zu animieren. Für Essen und Trinken während der Veranstaltung ist gesorgt. Ein Karussell, eine Hüpfburg, Bastelmöglichkeiten und Kinderschminken lassen den Tourismusmarkt auch für die jüngsten Besucher zu einem Erlebnis werden.