Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Brummis im Blick" war am Donnerstag das Motto der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion "Sicher.Mobil.Leben". Auch in Ostprignitz-Ruppin wurden Lkw auf einem Parkplatz an der A 24 zwischen Herzsprung und Neuruppin kontrolliert. Insgesamt nahmen die 14 Polizeibeamten 79 Fahrzeuge in Augenschein. Darunter waren 69 Lkw, sieben Autos und drei Gefahrguttransporte – 36 aus Deutschland und 43 ausländischer Herkunft. Hintergrund für die Kontrolle ist die hohe Zahl an Verkehrsunfällen mit Beteiligung von Lkw: So gab es bundesweit laut dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat im vergangenen Jahr 28 631 Unfälle mit Lastwagen, bei denen 39 500 Menschen verletzt wurden – davon 7 300 schwer. 762 Menschen starben. In Brandenburg wurden laut Polizei 2018 rund zwölf Prozent aller Unfälle von Fahrern im Güterkraftverkehr, über den 70 Prozent aller Güter in Deutschland transportiert werden, verursacht.

Bei der Kontrolle in OPR gab es bei den 69 Lastwagen elf Brummis mit zwölf Regelverstößen, berichtet Kontrollstellenleiter Matthias Goodmann das Ergebnis der Aktion. Zweimal wurde die Ladungssicherung bemängelt. Bei zwei Lkw waren die Fahrtenschreiber manipuliert und an einem zusätzlich das Adblue-System. Fünf Fahrer verstießen gegen die Lenk- und Ruhezeiten, und ein Fahrer war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Zudem habe man einen Schwerlasttransport wegen falscher Abmessungen stilllegen müssen, berichtet Goodmann. "Es war eine typische Standkontrolle. Nachteil ist, dass spätestens nach einer Stunde alle Lkw-Fahrer wissen, dass dort kontrolliert wird."

Die parallel stattfindende Geschwindigkeitsmessung passierten 5 476 Fahrzeuge, von denen 75 zu schnell unterwegs waren, davon 65 Autos und zehn Lkw. Negative Spitzenreiter waren ein Autofahrer aus Nordwestmecklenburg mit 116 Kilometern pro Stunde bei erlaubten 60 und ein Lkw-Fahrer mit 68 Kilometern pro Stunde, der eigentlich nur 40 fahren durfte.