Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Drei Monate lang erkundete Couchsurfer Stephan Orth das Reich der Mitte. Am 19. September liest er in Rathenow aus seinem Buch "Couchsurfing in China: Durch die Wohnzimmer der neuen Supermacht". Ab 19.00 Uhr kann man in der Stadtbibliothek seinen Erfahrungen nachspüren, die er vom Spielerparadies Macau bis zum Dandong an der Grenze zu Nordkorea, von Shanghai bis in die Krisenprovinz Xinjiang sammelte. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Literaturgespräche Premnitz/Rathenow statt. Tickets sind in der Stadtbibliothek unter 03385/512683 oder per E-Mail an bibliothek@stadt-rathenow.de erhältlich.