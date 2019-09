dpa

Criewen (dpa) Im Nationalpark Unteres Odertal haben es wandernde Tierarten wieder leichter: Die Renaturierung des Gellmersdorfer Grenzgrabens ist abgeschlossen.

Das teilte das Umweltministerium am Freitag mit. Bislang gelangten Tiere auf Wanderschaft nicht stromaufwärts. In den Bauernwiesen im Bereich der Grabenmündung war der Bach über Jahrzehnte begradigt, stark eingetieft und teilweise gänzlich in Betonrohre gezwängt.

Das Gebiet, das von der Europäischen Union als besonders geschützter Lebensraum eingestuft wird, werde damit aufgewertet, so das Ministerium. Auch die Biotopfunktion des kleinen Graben-Fließgewässers sei deutlich verbessert worden

Der Nationalpark Unteres Odertal gehört zu den artenreichsten Lebensräumen Deutschlands. Mit seinen Flussaltarmen und den regelmäßig überfluteten Auen ist das untere Odertal ein Paradies für Wasservögel als Brut-, Rast und Überwinterungsplatz. Mehr als 145 Vogelarten brüten im Nationalpark. Die Oder ist berühmt für ihre Fischfauna, über 40 Arten leben in dem in vielen Bereichen noch recht naturnahen Fluss.