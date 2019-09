Unter den 24 Mannschaften, die am DWB-Junior-Masters teilnehmen, sind viele klangvolle Namen aus dem In- und Ausland. Das Turnier im Neuruppiner Volksparkstadion verspricht am Sonnabend und Sonntag beste Unterhaltung. © Foto: RA

Gunnar Reblin

Neuruppin (moz) Wow. Beim Blick auf das Teilnehmerfeld bekommen Fußballfans mit Sicherheit leuchtende Augen. Das diesjährige DWB-Junior-Masters in Neuruppin sprengt jeden bislang dagewesen Rahmen, denn am kommenden Wochenende spielt die "Crème de la Crème des Weltfußballs im Volksparkstadion vor. Bei den klangvollen Namen Inter Mailand, FC Chelsea, Bayern München, Borussia Dortmund, Benfica Lissabon, RB Leipzig und und und ist der Superlativ mehr als angebracht. Was für ein Fußball-Glanz in der Fontanestadt. Und mittendrin statt nur dabei sind die Ruppiner Nachwuchsfußballer aus Neuruppin (MSV und Union), Wusterhausen, Kyritz, Rheinsberg und Neustadt. Genauer gesagt die D-Junioren-Talente aus diesen Orten. Denn das Masters ist auf den Altersbereich der Zehn- bis Zwölfjährigen ausgerichtet.

"Wir veranstalten das Turnier für die Kinder aus der Region. Wir wollen ihnen die Möglichkeit geben, dass sie einmal gegen solche Kracher spielen können", sagt der Mann, der dieses Masters ins Leben gerufen hat: Dennis Wisbar. Der Geschäftsführer der DWB Holding GmbH – einst selbst begeisterter Kicker – hat nach dem überwältigen Erfolg im Vorjahr mit durchweg deutschen Vereinen Wort gehalten. "Ich habe im Vorjahr gesagt, im Fontane-Jahr setzen wir nochmal einen drauf. Ich denke, das ist uns auch gelungen", hat Wisbar selbst bereits die Vorfreude auf dieses "Mega-Turnier" (O-Ton Wisbar) gepackt. Er stellt klar heraus, dass mit diesem Cup kein Geld verdient werden soll. Welche Summe der "Riesenaufwand" mit Organisation, Rahmenprogramm und vielen Extras kostet, bleibt jedoch sein Geheimnis. Eine hohe fünfstellige Summe sei aber keineswegs utopisch.

In jedem Fall ist das DWB-Junior-Masters 2019 das hochkarätigste Turnier in ganz Deutschland. Kein Wunder bei den eingangs erwähnten Top-Vereinen. Dennis Wisbar: "Im vorigen Jahr waren wir unter den Top-Drei der besten Turniere in Deutschland. In diesem Jahr wollen wir die Nummer eins sein." Das dürfte gelingen.

Vereine extrem interessiert

Um solch klangvolle Namen wie den FC Bayern, Chelsea oder Mailand nach Neuruppin zu locken, war laut Wisbar kein Hexenwerk nötig. "Die Resonanz war durchweg positiv. So eine Möglichkeit, sich in dieser Leistungsklasse mit Mannschaften mit diesem Kaliber zu messen, gibt es sonst nicht." Die auswärtigen Mannschaften sind allesamt in Berlin einquartiert und werden an beiden Tagen nach Neuruppin gefahren. Die ausländischen Teams bekommen einen Dolmetscher zur Seite gestellt. Vor Ort übernehmen Trainer und Junioren-Kicker des MSV Neuruppin eine Art Guide-Funktion.

Im Stadion selbst bekommen die Spieler, aber auch die Besucher eine breite Palette an Spielmöglichkeiten an einzelnen Stationen geboten. Dazu gehören eine Playstation-Area, in der auf der Konsole gespielt werden kann, eine Skill-Arena, ein Eins-gegen-Eins-Käfig und ein Testvan, der endlose viele Paar Schuhe zum ausprobieren beinhaltet. Natürlich gehört auch eine Hüpfburg zum Bespaßungsangebot.

Zu einem perfekten Drumherum gehört auch die Versorgung mit Speisen und Getränken. Neben Kaffee und Kuchen gibt es auch Leckeres vom Grill. "Da ist sicher für jeden etwas dabei", so Turnier-Vater Dennis Wisbar. "Nur Alkohol gibt es keinen, ganz im Sinne einer Jugendveranstaltung", betont er. Bier gibt es lediglich in alkoholfreier Variante.

Dennis Wisbar freut sich auf ein "spannendes und vor allem freundschaftlich-friedliches Turnier", eben eine große Fußball-Sause in Neuruppin. "Und ich hoffe natürlich auf viele Zuschauer. Die Bude kann ruhig richtig voll werden." Der Eintritt kostet zwei Euro (Erwachsene) beziehungsweise 50 Cent (Kinder). Wisbar: "Die Einnahmen kommen einem guten Zweck zugute. Wir werden nach dem Turnier bekanntgeben wohin der Erlös fließt."