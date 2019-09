Silvia Passow

Falkensee Neue Besetzung im Ausschuss, altbekannte Beschwerden der Einwohner. Gleich in der ersten Sitzung des neu formierten Bauausschusses der Stadt Falkensee nach der Kommunalwahl kamen wieder zahlreiche Bürgerbeschwerden auf den Tisch.

Zu Beginn ein etwas holpriger Start, Mikrophone, die nicht so recht funktionierten, die Stadtverordneten waren ohne die Technik beinahe besser zu verstehen als mit. Die überlange Tagesordnung wurde bereits im Vorfeld gekappt und in zwei Teile zerlegt. Fortsetzung am folgenden Abend. Unter den Besuchern auch viele Bürger, die zuvor ein Rederecht beantragt hatten.

Besagtes Rederecht reduzierte Rainer van Raemdonck (AfD), der dem Ausschuss vorsitzt, auf zwei Minuten. Gerd-Henning Gunkel (Grüne/Jugendliste) erhob Einspruch, denn eine Begrenzung der Redezeit für Einwohner sei bisher nicht üblich gewesen. Van Raemdonck verteidigte seine Entscheidung und begründete sie damit, dass er den Vorsitz führe und die Tagesordnung auch so schon sehr lang sei. Gunkel kündigte an, in der folgenden Stadtverordnetenversammlung (SVV) die Stadtverordneten über ein zeitliches Rede-Limit abstimmen zu lassen. Zwei Minuten seien aber auf jeden Fall zu wenig Zeit, erklärte er.

Dirk Feldmann und Martin Hamann leben beide in der Prenzlauer Straße und hatten für die Sitzung Rederecht beantragt. Im ersten Teil ihrer Rede ging es um den Umgang der Stadtverwaltung mit Bürgerbeschwerden und Fragen. Ihren Angaben zufolge warten Bürger seit April auf die Beantwortung von Beschwerdeschreiben im Rahmen des Straßenbaus. Ferner hatten die Anwohner Fragen zur Finanzierung im Straßenbau und zum Umweltschutz beim Straßenbau aufgelistet. In ihren Ausführungen war von Planungsmängeln die Rede, kritisch sahen sie die Bürgerbeteiligung und die Abwägung der Verwaltung. Feldmann und Hamann kamen bei ihren Einwendungen zu dem Schluss, dass die Mitglieder der SVV, unter den von ihnen aufgeführten Vorbehalten, keine weiteren Beschlüsse zum Straßenbau befürworten dürften. Die von den Beschwerdeführern vorgetragenen Einwände und Klagen teilte Bürgermeister Heiko Müller (SPD) nicht.

Gute Nachrichten gab es für die Anwohner der Asternstraße. Die von ihnen mehrheitlich gewünschte Variante, mit Wendehammer kurz vor der Bredower Straße, fand die Zustimmung der Ausschussmitglieder.