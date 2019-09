MOZ

Schwedt/Criewen (MOZ) Ein Pkw Alfa Romeo mit polnischem Kennzeichen und zwei Insassen sollte am Donnerstagvormittag in der Schwedter Brückenstraße kontrolliert werden. Dem Stoppzeichen der Polizei leistete der Fahrer aber nicht Folge sondern flüchtete. Im Auto befand sich auf dem Rücksitz ein Fahrrad. Die Beamten forderten Hilfe durch die Bundespolizei an. Diese orderte zur Suche einen Hubschrauber. Der Alfa wurde in Criewen entdeckt. Dort fanden ihn die Beamten mit plattem Vorderreifen. Von den Insassen fehlte zu dem Zeitpunkt aber jede Spur, ebenso von dem Fahrrad. So wurde die Suche fortgesetzt. Hinter einem Schuppen fand sich dann das Fahrrad, allerdings mit abmontierten Rädern. Das E-Bike war am Vormittag in Vierraden als gestohlen gemeldet worden. Es wurde von den Polizisten sichergestellt. Mit der Unterstützung von informierten Anwohnern gelang es den Beamten, die beiden Gesuchten in der Nähe eines Spielplatzes festzunehmen. Nach der Vernehmung der Verdächtigen und Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurden die Männer im Alter von 36 und 40 Jahren wieder entlassen.