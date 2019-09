Staatstheater Cottbus: Angstfrei mit Faust und Effi im Branitzer Park

Thomas Klatt

Cottbus (MOZ) "Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist …?" Der Klassiker aus dem "Weißen Rössl" erklingt auf der Treppe des Pückler-Schlosses im Park Branitz.

Das Publikum, mehrere hunderte Menschen, singen und schunkeln mit. Dass sie Spaß haben. liegt auch an einer Nebenrolle: Der Intendant des Staatstheaters Cottbus, René Serge Mund, hatte sich in diese kleine Vorpremiere selbst eingebaut – als Chauffeur eines Cabriolets.

Der Park als Bühne

Einmal im Jahr, immer am letzten August-Wochenende, verwandelt sich der Branitzer Park in eine große Open-Air-Bühne. Schauspiel, Ballett-Szenen und musikalische Darbietungen werden an verschieden Stellen des Parks zu "Miniaturen". Sie geben einen Vorgeschmack auf die kommende Spielzeit. Das "Rössl", ein lustiges Singspiel aus dem Jahre 1930, ist nur ein kleiner Ausschnitt des Musiktheaters. Höhepunkt der Saison ist ohne Zweifel "Effi Briest" – als Oper. Uraufführung des populärsten Fontane-Stückes ist am 19. Oktober. Komponiert hat die "Effi" Siegfried Matthus, einer der bekanntesten deutschen Komponisten und darüber hinaus im Fontane-Land um Rheinsberg und Neuruppin zuhause. Man darf gespannt sein, wie Cottbus Fontanes Meisterwerk, angesiedelt im weiten Feld untergehenden Adels und erstarkendem Bürgertum, auf die Bühne bringt.Klassische Musik hat viele Farben: ein Soul Konzert – gemeinsam gespielt mit dem Philharmonischen Orchester – ist am 21. September zu Gast. "Erwartet werden junge Stars der US-amerikanischen Szene", sagt Alexander Merzyn, amtierender Generalmusikdirektor. Er wird auch zum großen Teil die philharmonischen Konzerte leiten, die jedes Mal einem anderen Nachbarland Deutschlands gewidmet sind."The Black Rider" hat zwar viel mit Musik zu tun, das Staatstheater ordnet dieses Musical von Robert Wilson, entstanden nach Webers "Freischütz" und mit der Musik von Tom Waits, unter Schauspiel ein. Premiere ist am 14. September. Schauspieldirektor in Cottbus ist seit einigen Jahren Jo Fabian, kein Stücke-Zertrümmerer nach Castorf’schem Muster, aber einer, der auch mal gegen die Weimarer Text-Klassik bürstet. Am 30. November hat unter seiner Regie Goethes "Faust" Premiere. "Taugt Faust noch als Identifikationsfigur des deutschen Bürgertums?", fragt Fabian mit Seitenhieb auf die AfD. Wenige Wochen später hat dann sein Gegenstück, der "Antifaust", Premiere. "Seine" Spielzeit stellt Fabian unter das Motto "Zukunft-Heimat-Identität", wohl wissend, dass der Heimatbegriff heute demagogischen Interventionen ausgeliefert ist.

This browser does not support the video element. Video Staatstheater Cottbus: Angstfrei mit Faust und Effi im Branitzer Park Videothek öffnen

"Wahl-Watching" am Wahltag

Schon am 1. September, am brandenburgischen Wahltag, ist in der Kammerbühne ab 17 Uhr ein "Wahl-Watching" mit interaktiven Wahl-Spielen geplant. Da alle Beteiligten Hanns Eislers Empfehlung kennen, Agitprop aus der Kunst herauszulassen, dürfte das durchaus unterhaltend werden.Die Schlussszene in Branitz, nach dem offiziellen großen Orchesterauftritt am Schloss, gehörte der Dramaturgie, der Fabian viel Platz einräumt. Zwei Schauspieler, ironisch als Zwerge verkleidet, rufen die "angstbefreite Zone" aus.