Dietrich Schröder

Berlin-Hellersdorf (MOZ) Nach Mord und tödlichem Polizeieinsatz wird beiderseits der Oder ermittelt.

Rechtsmediziner haben am Freitag mit der Obduktion der Leiche des 26-jährigen Polen begonnen, der am Mittwoch von Brandenburger Polizisten an einer Auffahrt auf den Berliner Ring getötet worden war. "Auf den Mann sind mehrere Schüsse abgegeben worden", sagte dazu ein Sprecher der die Ermittlungen führenden Staatsanwaltschaft in Frankfurt (Oder).

Bei der Obduktion werde auf Bitten der Staatsanwaltschaft in Gorzów auch nach Spuren für den Mord gesucht, den der Getötete zuvor in Polen an einer 26-jährigen Ukrainerin verübt hatte. Der Täter war nach Deutschland geflohen, nachdem er die Mitarbeiterin einer Wäscherei in Gorzów per Kopfschuss getötet hatte.

"Mit Hilfe von 3-D-Aufnahmen wird derzeit auch der Polizeieinsatz an der A 10 rekonstruiert", erläuterte der Sprecher der Staatsanwaltschaft weiter. Dabei gehe es unter anderem um die Frage, ob der Schusswaffeneinsatz durch die Polizisten rechtmäßig gewesen sein. Auch das Fluchtfahrzeug des Täters werde untersucht. Mit sicheren Erkenntnissen zu allen Fragen sei erst in einigen Tagen zu rechnen.

"Die Kooperation mit den polnischen Behörden ist gut und erfolgt über das deutsch-polnische Polizeizentrum in Swiecko", berichtete der Sprecher. Die polnische Polizei hatte unmittelbar nach der Flucht des Mordverdächtigen die Brandenburger Polizei informiert und um Mithilfe gebeten.