Manuela Bohm

Brandenburg (MOZ) Mit oder ohne Zukunftsplan erfahren junge Leute am 21. September auf dem Berufemarkt Westbrandenburg, was die Region an Perspektiven zu bieten hat. Veranstaltungsort ist das Technologie- und Gründerzentrum in Brandenburg an der Havel. Die Stadt bildet mit Rathenow und Premnitz die Wirtschaftsregion Westbrandenburg. Rund 250 Berufsbilder und Studienmöglichkeiten werden im TGZ vorgestellt. Etwa 125 Aussteller sind vor Ort - Unternehmen und Bildungseinrichtungen.

Auf dem Berufemarkt können sich künftige Azubis und Studenten auch für Besuche bei Unternehmen anmelden, zu denen es am 25. September geht. Mehr Infos zum Berufemarkt gibt es in einer Sonderveröffentlichung, die am Wochenende dem Brandenburger Wochenblatt beiliegt, sowie online auf www.was-willst-du-lernen.de.