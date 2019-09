Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Zur "Langen Nacht der Volkshochschulen" lädt die VHS Havelland am Freitag, 20. September, von 18 bis 24 Uhr in die Poststraße 15 nach Falkensee ein. Es erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm unter dem Motto "Sternen-Nacht". Damit feiert die VHS in Falkensee ihren 100. Geburtstag und greift auf ihren ersten im Jahr 1919 veranstalteten Kurs zurück: "Bausteine des Weltalls". Unter den Schlagworten "Tango – Themen – Teleskope" wird daraus nun ein Abend mit vielfältigen kostenlosen Angeboten und Mitmach-Aktionen zum Schauen, Staunen, Lernen und Sich-Bewegen-Lassen. Passend zum Anlass wird das Gebäude von Lichtkünstlern in blaues Licht getaucht werde

Ab 20 Uhr erwarten die Besucher auf der Dachterrasse des Gebäuden Experten der Bürgel-Sternwarte unter deren fachkundiger Anleitung der Abend- und Nachthimmel beobachtet werden kann. Bereits ab 18 Uhr werden im Computerraum Filme aus dem Weltall gezeigt, Tipps zu spannenden Internetseiten für Sternenfreunde gegeben und Fragen aus dem weiten Kosmos von Computer und Internet beantwortet.

Unter den Sternen darf auch getanzt. Mit Hilfe von Profi-Tänzern darf ab 20 Uhr der Tanz mit dem Walzer beginnen, ihm folgt um 20.30 Uhr der Tango Argentino. Um 21 Uhr ist der Disco Fox an der Reihe, um 21.30 erneut der Tango Argentino und um 22 Uhr schließt der Quickstep den tänzerischen "Reigen" ab.

Ein weiterer Höhepunkt sind die Vorträge, die unter dem Motto "Wissen teilen" von Menschen gehalten werden, von denen man Kenntnisse in diesem Bereich eher nicht erwartet. Falkenseer Persönlichkeiten zeigen so ganz neue Seiten. Beispielsweise Harald Sempf, Dezernent der Stadt Falkensee, ist auch Reserveoffizier der Bundeswehr und hat eine langjährige Laufbahn in der Marine hinter sich. Er wird über den Wandel von Volks- zu Bundesmarine berichten - natürlich in Interessanten Geschichten. Sein Vortrag ist für 20 Uhr geplant. Alle Vortragenden und -Zeiten, sowie weitere Infos zur Langen Nacht der Volkshochschulen gibt es auf www.vhs-havelland.de.