MOZ

Grünheide (MOZ) Ein Sattelzug ist am Donnerstag gegen 23 Uhr auf der A 10 zwischen dem Dreieck Spreeau und Freienbrink umgekippt.

Der Lkw rutschte in der Folge in einer Baustelle seitlich über die Fahrbahn und verschob dabei die Baustellenabsperrung in den Gegenverkehr. Dort prallte ein Teil der Absperrung gegen einen VW. Dessen Insassen blieben unverletzt.

Der Lkw-Fahrer (63) erlitt schwere Verletzungen und kam in die Klinik. Die Autobahn wurde zeitweise gesperrt. Sachschaden: 100 000 Euro.