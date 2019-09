Claudia Duda

Oberhavel (MOZ) Aus Sicherheitsgründen wird der nördliche Berliner Ring zwischen dem Kreuz Oranienburg und dem Dreieck Havelland am nächsten Wochenende voll gesperrt. Das teilte Steffen Schütz, der Sprecher der Havellandautobahn GmbH am Freitag mit. Grund dafür sind die Brückenarbeiten im Bereich der Anschlussstelle Oberkrämer. Die alte Brücke über die L17 soll abgerissen werden. Die Sperrung beginnt am Freitagabend, 20. September, um 22 Uhr. Bis Montagmorgen, 23. September, 5 Uhr, soll der Verkehr umgeleitet werden.

Laut Steffen Schütz werden mehrere Umleitungsstrecken eingerichtet. Wer aus Hamburg kommt, wird über Kremmen-Germendorf zur B96 geleitet und zum Kreuz Oranienburg geführt. Der aus Pankow kommende Verkehr wird am Kreuz Oranienburg abgeleitet und über die L170 Richtung Germendorf und Kremmen geleitet.

Der aus Richtung Potsdam kommende Verkehr in Richtung Berlin-Reinickendorf/A 111 wird an der Anschlussstelle Falkensee abgeleitet und über die Umleitungsstrecken über Velten zur Anschlussstelle Hennigsdorf geführt. Wer aus Richtung Potsdam nach Prenzlau oder Frankfurt/Oder will, wird von Falkensee über Velten und Pinnow zur Anschlussstelle Birkenwerder umgeleitet.