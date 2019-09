DMNP

Lindenberg Am Freitagnachmittag ist ein Motorradfahrer in Lindenberg (Barnim) schwer verletzt worden. Bei dem Unfall war er unter einen Transporter geraten. Er musste verletzt in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Unfall geschah auf der Wartenberger Straße. Wie es dazu kam, ist noch nicht bekannt. Die Feuerwehr musste den Transporter zur Rettung des Verletzten anheben.