Potsdam (MOZ) Sondierungen sind heikle Momente für Parteien. Hinter verschlossenen Türen wird sich für Regierungspartner entschieden und letztlich wird nie so recht klar, was den Ausschlag gegeben haben mag. Siehe das Ausscheren der FDP aus den Jamaika-Verhandlungen auf Bundesebene 2017.

Bevor man sich vertraglich an einen oder zwei Partner bindet, kommt es auf vertrauensbildende Maßnahmen an. Bislang konnte die SPD immer entscheiden, für wen die Parteiführung sich letztlich entschieden hat und das dann entsprechend verkünden.

Dieses Mal soll das in einer erweiterten Vorstandssitzung am kommenden Dienstag geschehen. Das degradiert die Grünen, die als Regierungspartner quasi gesetzt sind, in die Rolle des Zuschauers. Müssen sie zusehen, welche Koalition die SPD auswählt?

So ein Prozedere erweckt den Eindruck, als hätte der kleinere Partner bei der Wahl zwischen Kenia und Rot-Rot-Grün kein Mitspracherecht. Auf jeden Fall wäre es eine Machtdemonstration vor Beginn der Koalitionsverhandlungen. Ob das dem Klima guttut, darf bezweifelt werden.