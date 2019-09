Sandra Euent

Brieselang (MOZ) Sonntag gilt es. Am 15. September von 8 bis 18 Uhr können die Brieselanger darüber entscheiden, wer in den kommenden acht Jahren das Amt des Bürgermeisters in ihrer Gemeinde ausüben soll. In der Stichwahl treten Ralf Heimann (IBB) und Michael Koch (CDU) gegeneinander an. Beide hatten bei der Wahl am 1. September die meisten Stimmen bekommen, jedoch war keiner über 50 Prozent gekommen. Heimann als Kandidat der Initiative für Bürgerinteresse und Bürgerbeteiligung e.V. (IBB) ging mit 41,5 Prozent der Stimmen aus der Wahl hervor, Michael Koch mit 31,4 Prozent. Nun werden die Karten neu gemischt.

Wahlberechtigt sind übrigens 10.260 Brieselanger ab 16 Jahren, wie Wahlleiter Patrik Rachner mitteilte. Rund 1.800 Briefwahlunterlagen und damit rund 200 mehr als zur Wahl am 1. September wurden postalisch versandt bzw direkt ausgehändigt. Wer keine Wahlbenachrichtigungskarte mehr hat, kann auch mit Vorlage des Personalausweises wählen gehen. Wahlleiter Rachner rechnet damit, dass das vorläufige Endergebnis gegen 20 Uhr vorliegen wird.

Um Bürgermeister zu werden, muss einer der beiden Kandidaten mehr als die Hälfte der Stimmen bekommen und gleichzeitig das Quorum erfüllen. 15 Prozent aller Wahlberechtigten, also 1.539 Stimmen, gilt es zu erzielen. Kommt, beispielsweise auf Grund mangelnder Wahlbeteiligung, keiner der beiden Kandidaten auf das Quorum, bestimmt die Gemeindevertreterversammlung den neuen Bürgermeister.

Der amtierende Bürgermeister Wilhelm Garn (CDU) war diesmal nicht mehr zur Wahl angetreten. Seine Amtszeit endete Mitte Dezember diesen Jahres. Dann übergibt Garn die Amtsgeschäfte formal an seinen am Sonntag zu wählenden Nachfolger.