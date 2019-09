Küchenbrand: Ein Backofen löste am Donnerstag das Feuer in der Merkurstraße aus. © Foto: Sergej Scheibe

Andrea Linne

Bernau (MOZ) Die Feuerwehren im Niederbarnim kommen kaum zum Ausruhen. In der Nacht ging in der Eberswalder Leitstelle ein Notruf aus Dammsmühle ein.

Um 22.10 Uhr rückten neben der Versorgungseinheit des Barnimer Kreisfeuerwehrverbandes auch die Löschgruppen aus Basdorf, Eberswalde mit Technik, Lanke, Schönerlinde, Schönwalde, Zepernick, Wandlitz und Mühlenbeck in den Wandlitzer Ortsteil Schönwalde aus. Dort stand ein Nebengebäude des Schlosses in Flammen. Die Ursache ist unklar, es wird ermittelt. Bis 4.11 Uhr am Freitagmorgen waren die Kräfte im Einsatz. Es wurde niemand verletzt. Spezialisten der Kriminaltechnik kamen zum Einsatz.

Binnen weniger Minuten mussten die Feuerwehren am Donnerstagnachmittag zu zwei Einsätzen ausrücken. In der Bernauer Merkurstraße brannte eine Küche. Das Mehrfamilienhaus wurde geräumt. Auch Katzen nahmen die Kameraden mit. Verletzt wurde niemand. Die Wohnung ist nun unbewohnbar. Zeitgleich war Kühlmittel in einem Supermarkt in der Conrad-Zuse-Straße ausgeströmt. Das Gelände musste abgesperrt werden, bis Techniker das Leck repariert hatten.