Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Erneut werden Zehdenicker Schüler sich am "Fridays-for-future"-Streik beteiligen. Diesmal allerdings nicht mit einer eigenen Demonstration auf dem Marktplatz in Zehdenick, sondern in Templin. Weltweit werden am 20. September Menschen auf die Straße gehen und für die Einhaltung des Paris-Abkommen und gegen die anhaltende Klimazerstörung laut werden. Während in Berlin das Klimakabinett tagt und in New York einer der wichtigsten UN-Gipfel des Jahres vorbereitet wird, "soll der 20. September zum größten globalen Klimastreik aller Zeiten werden", kündigt das Jugendbündnis Templin an. Der Aufruf zu diesem Streik richte sich explizit an jede Generation. Alle Menschen werden aufgefordert, sich zu beteiligen und auf die Straße zu gehen. Am 20. September organisiert das Jugendbündnis Templin den sechsten Klimastreik in der Kurstadt. Auch die Aktivisten aus Zehdenick und Prenzlau werden in Templin sein.