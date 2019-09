Bärbel Schindler Saefkow (Mitte) erinnerte sich am Freitag an ihre Rede, die sie vor 60 Jahren zur Eröffnung des Gedenkstätte Ravensbrück hielt. Ausstellungskurator Henning Fischer (links) und Gedenkstättenleiterin Insa Eschebach erläuterten das Konzept der Sonderschau über deutsche politische Häftlinge in Ravensbrück. © Foto: Martin Risken

Martin Risken

Ravensbrück (MOZ) Im Zellentrakt des ehemaligen Frauen-Konzentrationslagers Ravensbrück gibt es Einzelausstellungen über die verschiedenen Opfergruppen. Doch über die deutschen Widerstandskämpferinnen gibt es dort nichts zu entdecken. Widerstrebende Interessen verhinderten das bis heute. Erst jetzt, 60 Jahre nach Eröffnung der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück, erfahren diese Frauen eine Würdigung.

"Frauen im Widerstand" lautet der Titel einer Sonderausstellung, die am heutigen Sonnabend um 11 Uhr in Ravensbrück eröffnet wird. Das Ausstellungs-Konzept beruht auf der Dissertation von Henning Fischer, der sich in seiner Doktorarbeit intensiv mit dem Schicksal der Frauen auseinander gesetzt hat, die aufgrund ihrer politischen Überzeugung von den Nazis inhaftiert wurden. Seine Ausstellung spiegelt zugleich ein Stück deutsch-deutscher Geschichte wider, denn Fischer zeichnete den weiteren Lebensweg von acht Frauen des Widerstandes nach 1945 nach.

Von den Männern verdrängt

Für diese Frauen, die später in der DDR lebten, sei es schwer zu ertragen gewesen, dass allein Männer die Spitzenpositionen im Staat besetzten und die Politik bestimmten, was in der alten Bundesrepublik Deutschland anders war, was der Pressetext der Stiftung Brandenburgischen Gedenkstätten nahelegt: "Erika Buchmann war 1946 für die KPD Mitglied der Verfassungsgebenden Landesversammlung in Württemberg-Baden. Für die Juristin und Ökonomin Rita Sprengel, KPD-Mitglied seit 1928, war es ein Schock, als sie 1951 wegen Illoyalität aus der SED ausgeschlossen wurde. Die Sozialdemokratin Martha Fuchs wurde 1946 erste Landesministerin im westlichen Nachkriegsdeutschland und war von 1959 bis 1964 Oberbürgermeisterin von Braunschweig. Als Anna Götze im Dezember 1945 in Leipzig einen Antrag auf Anerkennung als ,Opfer des Faschismus’ stellte, verschwieg sie, dass sie vor 1933 Mitglied einer anarchistischen Organisation gewesen war."

Wie sie die Eröffnung des Gedenkstätte Ravensbrück am 12. September 1959 erlebte, schilderte Bärbel Schindler Saefkow, Tochter der 1944 von den Nazis verhafteten, kommunistischen Widerstandskämpferin Aenne Saefkow am Freitag bei einer Vorbesichtigung der Ausstellung. Der damals 16-jährigen Bärbel Saefkow wurde die Ehre zuteil, die Eröffnungsrede vor zehntausenden Gästen zu halten, unter ihnen viele ehemalige Häftlinge, die 14 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers Ravensbrück zurückgekehrt waren an den Ort des Grauens. "Es war der größte Tag meines Lebens, so etwas habe ich nie wieder erlebt", sagte die heute 76-Jährige sichtlich gerührt. Noch heute trägt sie ein Buch mit sich, in das ihr ehemalige Häftlinge eine Widmung geschrieben hatten. Besonders wichtig sei ihr der Eintrag von Marie Claude Vaillant-Couturier, die durch ihre Aussage bei den Nürnberger Prozessen bekannt wurde: "Damit nie wieder Ravensbrück möglich ist und Frieden gesichert ist. Kämpfen wir zusammen", schrieb die französische Widerstandskämpferin. "Eine wunderbare Einladung, die für mich bis heute gilt", so die Berlinerin.

Viel Aufsehen macht die Gedenkstätten-Leitung um den 60. Jahrestag nicht, auch wenn sie für den heutigen Sonnabend eine Reihe von Veranstaltungen organisiert hat. Stattdessen wird der 75. Jahrestag der Befreiung des KZ Ravensbrück vorbereitet, der am 19. April 2020 begangen werden soll.

Mit der Sonderausstellung wird zugleich ein neuer, etwa 200 Quadratmeter großer Raum für wechselnde Ausstellungen im ehemaligen Wasserwerk des KZ Ravensbrück eröffnet. Das 1939 errichtete Gebäude konnte in den vergangenen Jahren für knapp 1,3 Millionen Euro saniert werden, erläuterte Gedenkstätten-Leiterin Insa Eschebach.