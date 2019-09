Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Weil die Schreiben noch kriminaltechnisch untersucht würden und er obendrein kein Täterwissen preisgeben wolle, geht Toralf Reinhardt, Leiter des Kriminalkommissariates in der Inspektion Barnim, nicht auf deren Wortlaut und deren Aufmachung ein. "Aber ich kann immerhin mitteilen, dass eine vermeintliche Interessengemeinschaft angekündigt hat, Autos in Brand zu setzen, die in den Innenhöfen angeblich ständig im Parkverbot stehen", sagt der Beamte. Dies betreffe die Georg-Friedrich-Hegel- und die Alexander-von-Humboldt-Straße im Leibnizviertel. Noch sei nicht klar, ob die Drohungen von einer Gruppe oder von einer Einzelperson kämen. "Auf jeden Fall nehmen wir den Inhalt der Schreiben ernst", betont Toralf Reinhardt.

Kripo verteilt Briefe

Strafrechtlich laufe das Delikt des oder der Unbekannten auf eine Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten hinaus, ergänzt Bärbel Cotte-Weiß, Sprecherin der Polizeidirektion Ost, zu der die Inspektion Barnim gehört. Für den Fortgang der Ermittlungen sei wichtig, dass die Polizei erfahre, wer noch solche Drohbriefe erhalten habe. "Unsere Kollegen interessieren sich zudem brennend für jeden Hinweis darüber, wer diese Schreiben verfasst haben könnte", sagt Bärbel Cotte-Weiß.

Es sei schlicht unakzeptabel, dass jemand aus Frust über das angebliche Fehlverhalten von Autobesitzern nicht davor zurückschrecke, schwere Straftaten anzukündigen, hebt Toralf Reinhardt hervor. Die Kripo habe im Leibnizviertel mehr als 200 Briefe verteilt, um die Anwohner zu sensibilisieren. Zudem habe das Ordnungsamt der Stadt Eberswalde, bei dem mehrere Briefe mit Kritik am Parkregime eingegangen seien, das Gespräch mit Anwohnern gesucht. Von denen habe sich aber niemand als Mitglied der Interessengemeinschaft zu erkennen gegeben, teilt der Leiter des Kriminalkommissariates mit. Auch ein gemeinsamer Vor-Ort-Termin von Polizei und Ordnungsamt habe keine neuen Erkenntnisse gebracht. Zwar seien zu diesem Zeitpunkt in den Innenhöfen keine Autos abgestellt gewesen, aber einige Anwohner hätten bestätigt, dass das "wilde Parken" ein Problem darstelle.

Nach dem aktuellen Erkenntnisstand ist nicht einmal klar, ob in den betroffenen Innenhöfen tatsächlich nicht geparkt werden darf. Die dortige Beschilderung sei widersprüchlich. Einmal werde eine "Feuerwehrzufahrt", einmal ein "Parkverbot" ausgewiesen. "Das erstgenannte Schuld würde noch nicht einmal das Befahren gestatten. Das zweite Schild erlaube jedoch das Befahren zum Zwecke des Be- und Entladens", betont Toralf Reinhardt. Die Angelegenheit werde dadurch weiter verkompliziert, dass niemand wisse, wer die Schilder genehmigt und aufgestellt habe. "Das Ordnungsamt der Stadt Eberswalde war es jedenfalls nicht", sagt der Leiter des Kriminalkommissariates.

Verweis auf Ermittlungen

Im Rathaus der Barnimer Kreisstadt verweist Pressesprecher Johan Bodnar auf die laufenden Ermittlungen der Polizei, zu deren Schutz derzeit leider keine weiteren Auskünfte erteilt werden könnten. "Im Ordnungsamt ging am 26. August ein anonymes Schreiben ein, in dem auf ein angeblich widerrechtliches Abstellen eines Autos auf einem Privatgrundstück vor einem Haus im Leibnizviertel hingewiesen wurde", informiert er nur.

Hinweise an die Polizei-Inspektion in Bernau unter Tel. 03338 3610