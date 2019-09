Reinhard Schmook

Bad Freienwalde Das Oderlandmuseum besitzt fast alle Ausgaben der lokalen Zeitung. 1849 erschien zum ersten Mal der "Ober-Barnimer Kreis-Anzeiger", der später als Tageszeitung bis 1945 den Namen "Ober-Barnimer Kreisblatt" trug. Ab 1952 hieß die Lokalzeitung "Neuer Tag" und ab 1990 "Märkische Oderzeitung".

Beim Oberbarnimer Kreisblatt gibt es in der Zeitungssammlung eine empfindliche Lücke. Es fehlt der Jahrgang 1903. Nur einzelne Ausgaben aus jenem Jahr sind rein zufällig vorhanden. Sie sind schon vor Jahrzehnten von aufmerksamen Mitbürgern dem Museum übereignet worden, die sie beim Aufräumen oder bei der Haushaltsauflösung bei ihren Eltern fanden. "Nach langer Zeit ist uns erneut ein Zuwachs beschieden, denn seit einer Woche besitzen wir weitere Nummern des Oberbarnimer Kreisblatts von 1903", berichtet Museumsleiter Reinhard Schmook. Zehn Ausgaben der ersten Augusthälfte. Familie Gärtner in der Wriezener Straße hat diese Zeitungen als alten Familienbesitz nicht weggeworfen, sondern über 100 Jahre lang so abgelegt, dass sie mit der Zeit in Vergessenheit gerieten.

Jetzt sind sie wieder aufgetaucht und Fleischermeister Ulf Gärtner hat sie mit seiner Frau Sabine dem Oderlandmuseum übergeben. "Diese Zeitungen sind mitunter die einzige Quelle für das Alltagsleben in Freienwalde und Umgebung zu Beginn des vorigen Jahrhunderts, weshalb wir den Zuwendenden sehr dankbar sind", so der Museumsleiter.