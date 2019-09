Jens Sell

Strausberg (MOZ) Ursula Herz gehört zum lebenden Inventar Strausbergs. Die stattliche blonde 72-Jährige war eine Institution des Einzelhandels zu DDR-Zeiten und noch nach der Wende. Und ihr Sohn Henry Seeger hat sich als Koch der damaligen HO-Gaststätte "Zur Fähre" und in den 1990er-Jahren als Gründer von "Henry’s Pub" (heute "Mediterrana") im kollektiven Gedächtnis der Stadt verewigt.

Uschi Herz ist am Lustgarten, dort, wo das Fuhrgeschäft Marquardt war, aufgewachsen. Ihre beste Freundin war die 2017 gestorbene Hannelore Marquardt. 1989 arbeitete Ursula Herz als Verkäuferin im Delikat-Geschäft in der Grünstraße. Auf einem Autobahnparkplatz hatte sie Jahre zuvor eine Westberliner Familie kennen gelernt und deren Mutter kurzerhand zu ihrer Tante erklärt. Jedes Jahr beantragte sie, zum Geburtstag dieser ominösen Tante nach Westberlin ausreisen zu dürfen. "Natürlich ist das nie genehmigt worden", sagt sie rückblickend und lacht. Umso überraschter war Uschi Herz dann, am 5. Oktober 1989 den ersehnten Passierschein zur Geburtstagsfeier ihrer "Tante" im Briefkasten zu finden. Ausreise am 7. Oktober 1989, ausgerechnet dem 40. Jahrestag der DDR! Natürlich zeigte sie ihrer besten Freundin als Erster das Papier: Eine ganze Woche zum Verwandtenbesuch in den Westteil der Stadt. "Mach bloß keinen Blödsinn, Uschi", habe Hannelore zu ihr gesagt. "Sie hatte Angst, ich nutze die Gelegenheit, um drüben zu bleiben."

Das Gefühl, dann am Nationalfeiertag der DDR, dem letzten, wie sich später zeigen sollte, in die S-Bahn nach Friedrichstraße zu steigen, sei unbeschreiblich gewesen, erinnert sich Ursula Herz: "Bei der Jannowitzbrücke schaute ich aus dem Fenster und sah die Soldaten, wie sie zur Parade aufmarschierten, und ich fuhr mit leichtem Gepäck gen Westen." Nach der Grenzkontrolle im Tränenpalast wurde sie von ihrer Jugendfreundin Heidi Will in Empfang genommen. "Natürlich wollte ich von Anfang an zu Heidi, die angebliche Tante wusste ja gar nichts von meinem Besuch", lacht Ursula Herz heute. Am meisten beeindruckte sie, jenseits des Brandenburger Tors in Richtung DDR-Hauptstadt zu blicken.

Ursula Herz beherzigte die Mahnung ihrer Freundin Hannelore und reiste pünktlich über den Grenzübergang Friedrichstraße wieder ein. Bald danach erreichte sie ein Anruf von Simone, Hannelores Tochter, die um die Ecke wohnte. "Ich sollte mal dringend rüberkommen, alles stehen und liegen lassen", erzählt Uschi Herz. Die erwachsene Tochter und deren zweijähriger Sohn waren allein in Hannelores Wohnung. Sie solle sich erst mal setzen, bedeutete ihr Simone und goss einen Weinbrand ein: "Mutti ist im Westen, Uschi", sagte die Tochter der Freundin. "Wieso, die wollte doch nach Ungarn in Urlaub fahren?!", entgegnete die verdattert. Und ihr dämmerte, dass Hannelore über Ungarn und Österreich zu ihrem Freund Wolfgang J. in die Bundesrepublik abgehauen war. "Und mir hatte sie gesagt, ich soll keinen Blödsinn machen!"

Die ominöse Pressekonferenz am Abend des 9. November 1989 wurde von Hannelore Marquardt natürlich als die große Chance der Familienzusammenführung empfunden und unverzüglich umgesetzt. Ein alter Freund wurde gebeten, Tochter Simone und Enkel Fabian mit seinem großen Westauto nach Helmstedt zu bringen. Die tatkräftige Uschi sollte die jungen Leute bis dorthin begleiten und dann mit der Bahn zurückfahren. Um 21 Uhr am Abend des 9. November fuhren sie in Strausberg los.

Auf dem Mittelstreifen getrampt

"Die Autobahn hinter Magdeburg war total verstopft, alle wollten gleichzeitig nach Westen", erinnert sich Ursula Herz. Gegen halb drei in der Nacht gab der Fahrer entnervt auf. Er habe einen wichtigen Termin am Morgen und müsse ohne Wenn und Aber umkehren. "Zurück wollten wir nun auf keinen Fall, also setzte er uns auf dem Mittelstreifen der Autobahn raus", berichtet sie. Da war guter Rat teuer! Als Ursula Herz im Scheinwerferlicht erkennen konnte, dass ein Auto nicht bis unters Dach beladen war, warf sie sich regelrecht davor: Es war ein Wartburg 311. Die Übergabe in Helmstedt klappte reibungslos. Ursula Herz besuchte noch Bekannte dort und holte ihr Begrüßungsgeld ab: "100 Westmark geschenkt, ich dachte, das ist wie ein Lottogewinn."

Die neu gewonnene Freiheit kostete Ursula Herz weidlich aus. War sie früher zum Urlaub nach Thüringen, Bulgarien und Ungarn gefahren, so reiste sie mit ihrem Mann in den 1990ern allein fünfmal in die USA. Heute ist sie mit ihrem Fahrrad fester Teil des Straus­berger Straßenbildes.