Eisenhüttenstadt (MOZ) Einen fünfstelligen finanziellen Schaden hat eine 79-jährige Eisenhüttenstädterin der Polizei angezeigt. Sie war auf die Legende eines angeblichen LKA-Beamten hereingefallen, der sie Anfang des Monats angerufen hatte. Der Mann hatte ihr mitgeteilt, dass eine rumänische Bande gestellt wurde, die eine Namensliste hatte, auf dem auch die Angerufene gestanden habe. Nun bestünde der Verdacht, dass die Angerufene Falschgeld auf ihren Sparkonten hätte. Der falsche Beamte forderte sie auf, Geld von ihren Konten abzuholen und an einen LKA-Mitarbeiter zu übergeben – zur Prüfung. Dies tat sie auch und übergab eine fünfstellige Summe an einen Unbekannten. Als sich erneut eine angebliche LKA-Beamtin meldete, kamen der Rentnerin Zweifel und sie rief die Polizei an.