Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Mit überraschenden Geldgeschenken begann die Sitzung des Beeskower Ortsteilausschusses im Neuendorfer Feuerwehrhaus. Maren Grommisch und Kerstin Kockjoy, die Erfinderinnen des Beeskower Kinderflohmarktes, übergaben an jeden der sieben Ortsvorsteher je 200 Euro für die Kinder- und Jugendarbeit in den Ortsteilen.

Die 1400 Euro sind der Reinerlös der vergangenen Flohmärkte. Die finden zwei Mal im Jahr statt. Immer zur Saison passend, werden vor allem gut erhaltene Kindersachen verkauft. Außerdem gibt es Schuhe und Spielzeug. Mittlerweile sind es rund 120 Familien, die sich beteiligen. Sie geben nicht mehr benötigten Sachen beim Organisationsteam ab, nennen dazu ihre Preisvorstellungen. bis zu 40 Helfer sortieren alles nach Art und Größe, damit es im Spreepark gut präsentiert werden kann. Vom Verkaufserlös behält das Team dann Zehn Prozent ein. Von dem Geld werden die Unkosten beglichen, was dann noch bleibt, wird gespendet. Nun waren die Ortsteile dran.

Um finanzielle Angelegenheiten ging es auch in der sich anschließenden Ausschusssitzung. Die Ortsvorsteher stellten kurz vor, für welche kleineren und größeren Maßnahmen sie im kommenden Jahr Geld von der Stadt haben möchten. Einer der größeren Wünsche hängt dabei ein mit dem Tagungsort zusammen. Die Neuendorfer hoffen darauf, dass die Stichstraße zu ihrem neuen Feuerwehrgebäude gepflastert oder mit Asphalt überzogen wird, damit es dort nicht so staubt. Das habe auch schon der Innenminister bei der Eröffnung des Gebäudes empfohlen, erinnerte Ortsvorsteher Jens Neumann. Nach vorsichtiger Schätzung würden sich die Kosten auf rund 25 000 Euro belaufen. Für die dauerhafte Gestaltung des Festplatzes wollen die Neuendorfer zudem einen größeren Holzpavillon für rund 3500 Euro anschaffen.

Größter Wunsch der Oegelner ist es, für das Gemeindehaus, das gerade erweitert wird, eine neue Küchenzeile anzuschaffen. Die Bornower mahnen die Sanierung des Dorfteiches an und fordern wie Kohlsdorf die Sanierung der Straße zwischen beiden Ortsteilen. Außerdem soll der Spielplatz in der Neuen Heimat erneuert und erweitert werden. Die Radinkendorfer wollen nach dem Auszug der Feuerwehr im Gemeindehaus einen Veranstaltungsraum einrichten. Schneeberg und Krügersdorf werden ihre Wünsche nachreichen. Die neuen Ortsbeiräte wurden erst am 1. September gewählt und müssen die Vorhaben erst noch diskutieren.