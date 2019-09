Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Am Sonnabend beginnt für den Motorsportverein REW/EKO Stahl der über eine Woche anhaltende Jahreshöhepunkt auf dem Diehloer Bergring. Während am Sonnabend und Sonntag der 7. und 8. Lauf um die Meisterschaft von Berlin-Brandenburg im Motorrad-Biathlon ausgetragen wird, steigt eine Woche später am Sonntag das publikumswirksame Drei-Stunden-Endurorennen.

Für die Biathlon-Wettbewerbe rechnet Organisationsleiter Lothar Knofe mit 70 Startern und 100 Zuschauern. Damit dürfte die insgesamt abnehmende Schar an Motorrad-Biathleten nahezu unter sich sein. "Es mangelt an Nachwuchs. Für die Jugendlichen gibt es viele andere Freizeitangebote", erklärt Knofe. Davon betroffen ist auch sein organisierender MV REW/EKO Stahl.

Von den Nachwuchssportlern ist lediglich der achtjährige Carlo Krüger gemeldet. Der Ziltendorfer fährt in der Klasse 4 (bis 65 Kubikzentimeter) auf einer KTM und kann sich noch Hoffnungen auf den dritten Rang in der Gesamtwertung machen. "Wir haben noch zwei weitere Fahrer im Training. Doch diese sind noch nicht so weit, um sie in einen Wettkampf zu schicken." Das betrifft weniger die zweite Disziplin – das Schießen – da seit einigen Jahren mit Lasergeräten die Scheiben anvisiert werden und daher eine Altersbegrenzung wegfällt, sondern das Beherrschen des Krades.

Diese Frage steht bei den anderen neun Startern des MV REW nicht. Einige wie die in der Seniorenklassen fahrenden Mario Hille, Roger Begerow, Steffen Krüger, Bernd Wenzel und Ronny Wonneberger sind bereits seit Jahrzehnten auf den hiesigen Pisten unterwegs. Das Quintett führt souverän die Mannschaftswertung in dieser Klasse an und sollte diese laut Knofe auch mit ziemlicher Sicherheit behaupten. Ebenfalls für die Senioren startberechtigt wäre der 37-jährige Lothar Knofe. Doch der will laut seinem Vater Thomas "noch bei den Jungen mitmischen". Außerdem hat er aus beruflichen Gründen in den auswärtigen Rennen aussetzen müssen, so dass er für einen vorderen Rang in der Gesamtwertung nicht mehr in Frage kommt. Das trifft nicht auf Mario Hille zu, dem derzeit nur wenige Punkte auf Platz 3 fehlen.

Team-Zweite bei den Viertaktern

Ebenfalls noch gut im Rennen um einen Medaillenrang in der Mannschaftswertung sind die Eisenhüttenstädter Fahrer in der Klasse 6 (bis 250 Kubikzentimeter Viertakt). Hier liegen der Groß Lindower Fabian Pump, der Frankfurter Johannes Ullrich und der Groß Lindower Tobias Kreis auf dem zweiten Rang. Die Wettbewerbe am Sonnabend beginnen um 9 Uhr, um 15.45 Uhr werden die Fahrer der Klassen 6 und 7 gestartet. Am Sonntag geht es um 8 Uhr los, die Akteure der Klassen 6 und 7 beginnen um 13.30 Uhr.

Für die Besucher gibt es wieder ausreichend Sitz- und Imbiss-Möglichkeiten. Damit es am Wochenende nicht allzu staubig ist, hat der MV an den markanten Stellen Wasserleitungen gelegt, um gegebenenfalls diese Stellen anzufeuchten.

Nach wie vor ist REW/EKO Stahl für seine Wettbewerbe Mieter auf dem Bergring. Gepachtet hat diesen seit einigen Jahren der Diehloer Motorsportclub, mit dem laut Knofe die Zusammenarbeit sehr gut sei. Das trifft auch für das nächste Wochenende zu, wenn das Drei-Stunden-Endurorennen des MV REW/EKO Stahl dort über die Bühne geht. 200 Besucher werden dann erwartet.