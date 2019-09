Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Kaum zu glauben, aber wahr – nun gibt es die Schachfreunde Schwedt 2000 bereits 20 Jahre. Vor ein paar Tagen wurde dieses Jubiläum in Feldberg im Hotel Seglitzkrug gemeinsam mit den Ehepartnern und Schachspielern vom befreundeten VT Ludwigslust gefeiert. Zu Beginn wurde eine schöne Schiffsfahrt auf dem Haussee gemacht, danach begann der Grillabend und ein Quiz sowie ein Jubiläumsturnier in Dreier-Teams. Sieger wurde das Team Jörg Pachow/Felix Reichmann/Jan Putzke.

1999 erfolgte die Gründung

Ein kleiner Rückblick: 1999 beschlossen zehn Schachspieler, einen neuen Schachverein zu gründen, mit der Idee, etwas Neues ins Leben zu rufen und ausgetretene Wege im Schwedter "Schachvereinsleben" zu verlassen.

Jan Putzke wurde zum Vorsitzenden gewählt und Reimar Metzke zum Stellvertreter. Diese sind bis heute im Amt und leiten zusammen mit Ralf Werner als technischen Leiter und Schatzmeister die Geschicke des Vereins. Im Gründungsjahr wurde dann mit drei Vierer-Mannschaften in der untersten Klasse, der Kreisliga, begonnen und sofort der Aufstieg in die Regionalliga 2000/2001 geschafft.

Nach den Plätzen 4, 3 und 2 wurde dann 2004 der Aufstieg in die Landesklasse erreicht. "Dort konnten wir uns zwei Jahre halten, mussten dann aber wieder für drei Jahre in der Regionalliga spielen, bevor 2009 der erneute Aufstieg gelang", erinnerte sich Raimar Metzke. Seitdem konnte die Landesklasse (zweithöchste Spielklasse im Land Brandenburg) durchweg mit guten Mittelplätzen gehalten werden.

Zu den weiteren sportlichen Events der Schachfreunde gehört die Ausrichtung des Paarschachturniers, welches an diesem Wochenende zum 28. Mal stattfindet. Unter dem Sportverein Rotation Schwedt wurde dieses Turnier einst ins Leben gerufen, welches in seiner Form wohl weit und breit einmalig ist.

Ein weiterer jährlicher Höhepunkt ist die Teilnahme mit Vierer-Mannschaften am Internationalen Prager Blitzschachturnier und dem jährlichen Freundschaftsvergleichskampf mit den Schachfreunden von der VT Schach Ludwigslust. Darüber hinaus sind die Vereinsmitglieder bei vielen Einzelturnieren in der Bundesrepublik und im Ausland unterwegs.

Der Vereinsvorsitzende würdigte auf der Festveranstaltung die tolle freundschaftliche Atmosphäre im Verein und dankte den auswärtig wohnenden Mitgliedern für ihre super Mannschaftsmoral. So lautet das Motto nun: auf in die nächsten Jahrzehnte mit derselben sportlichen Leidenschaft und vor allen Spaß und Freude wie bisher.

Am 29. September beginnt die neue Landesklasse-Saison in der Staffel Nord für die Schachfreunde Schwedt mit einer Auswärtspartie. Sie müssen beim USV Potsdam II antreten. In der zweiten von insgesamt neun Runden am 20. Oktober haben sie erstmals Heimrecht gegen den SV Glück auf Rüdersdorf II.