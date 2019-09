Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Kuchenbasar ist out und einfach nur Eltern und Sponsoren anpumpen, ohne dafür etwas zu tun, scheint auch überholt zu sein. Neue Methoden der Geldgewinnung zur Aufbesserung der Klassenkassen sind im Vormarsch. So bei der Astrid-Lindgren-Grundschule in Schwedt, die gestern auf dem Dreiklang-Sportplatz einen Sponsorenlauf veranstaltete. Kinder der 1. bis 6. Klasse wollten für Geld etwas tun, dass dies sogar noch sportlich ausfiel, hatte einen zusätzlichen Pluspunkt verdient.

Die Kinder hatten im Vorfeld mögliche Geldgeber (Eltern, Großeltern, Firmen) angesprochen, wie viel sie pro gelaufene Runde innerhalb einer Stunde bezahlen würden und hatten diese "Geldgeber" auf ihren Zetteln notiert. "Die zugesagten Beträge lagen zwischen zehn Cent für eine Runde bis hin zu zehn Euro", erzählte Susann Scheerer Graudenz, stellvertretende Schulleiterin. "Die Kinder waren hochmotiviert, so hab ich einige noch nicht mal im Sportunterricht erlebt", fügte sie hinzu. Nach jeder gelaufenen Runde mussten sich die Kinder diese auf einer Karte abstempeln lassen, um später auswerten zu können. Bei den Erst- und Zweitklässlern waren einige dabei, die 15 Runden absolviert haben. Viele Eltern, Großeltern und weitere Anhänger haben das "Spektakel" verfolgt und die Kinder angefeuert. Am Streckenrand standen Wasser und Äpfel zu Erfrischung bereit.

Einnahmen für guten Zweck

Die Einnahmen gehen zu je 50 Prozent an den Förderverein der Schule und an die Klassen. "Aus unserer Sicht steht die gemeinsame Aktion an erster Stelle. Die Kinder ziehen an einem Strang und haben auch noch Spaß dabei. Das Geld wird unser Verein in einen Trinkwasser-Spender für die Schule investieren", erklärte die Vorsitzende Constance Haferung. Schulklassen benötigen Geld für Klassenfahrten und so weiter.